連續列注意股 IC設計一哥恐遭重度處置

全球IC設計巨頭聯發科（2454）近期股價展現強大多頭氣勢，儘管目前已受5分鐘人工撮合的處置限制，昨（11）日股價盤中飆上3,985元，終場大漲6.8％，上漲250元收3,880元，距離4,000元整數大關僅咫尺之遙，但劇烈波動也使其昨日再列注意股名單。

聯發科短線漲幅驚人，最近六個營業日的累積收盤價漲幅已達41.3％，起迄兩個營業日的價差更是高達1,010元。若從中長期觀察，聯發科在最近30個營業日內的收盤價漲幅更高達144.02％，目前本益比也隨之拉升至58.81倍；由於聯發科目前已達兩點注意標準，若今日股價持續大幅震盪並再度受列注意股，屆時將觸發更嚴格的交易限制。

證交所指出，若聯發科「連三拉三」集滿三點注意標準，將從明日起面臨更重度處置，屆時撮合時間將從目前的5分鐘一次延長至20分鐘一次，這通常會對流動性造成顯著壓力。

市場普遍對聯發科抱持高度期待，尤其在多頭強勢表態下，股價問鼎4,000元大關已成為市場短線焦點。而部分外資目標價最高已喊上5,000元。法人認為，重度處置可能導致成交量縮減，但若外資預期的價差與產業基本面利多持續存在，即便交易時間延長，恐怕也難以阻擋長線資金的追捧力道。