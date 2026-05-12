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台積休兵 台股聯發科帶頭衝

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

權王台積電（2330）休兵，多頭改由權值二哥聯發科（2454）扛大旗。台股昨（11）日在聯發科領軍走揚下，中小型股持續攻高，盤面百花齊放，加權指數盤中一度突破42,000點大關，終場漲186點，收41,790點改寫歷史次高，櫃買指數收422點刷新高。

展望台股後市行情，綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，第1季季報、20日輝達財報、6月2日台北國際電腦展（COMPUTEX）等有利台股，預期短線指數區間在10日線附近40,500點至43,500點持續盤堅，在指數沒有跌破10日均線之前，都建議持續偏多操作，對台股不預設高點立場。觀盤留意美國CPI、川習會、美伊談判等變數。

台積電受蘋果訂單遭英特爾瓜分消息影響，昨股價開低走低收最低，終場下跌55元收2,235元，影響指數約430點，資金流向其他個股，尤其聯發科延續漲勢，上漲250元收3,880元，創史上新高，帶動中小型股走強，盤面熱點包含IC設計族群、矽晶圓、記憶體、面板、再生晶圓、券商股等，上市櫃股合計多達漲停102家。

加權指數盤中再戰42,000關卡，最高達42,021點，終場漲點收斂，上漲186點收41,790點，成交值1.17兆元，總市值136.3兆元為歷史次高。

櫃買市場在股王信驊大漲超過5%登高一呼下，櫃買指數大漲3.07%，上漲12.57點收422.01點，領先加權指數改寫歷史新高，成交值0.31兆元，總市值11.5兆元同步改寫紀錄。上市櫃昨合計成交值1.48兆元，而總市值合計147.8兆元創次高。

千金股部分，上市櫃收盤維持48檔，其中，鴻勁、健策、宜鼎、創意、昇達科、世芯-KY、勤誠、群聯、創新服務、新代、智邦等攻漲停。首日掛牌的興櫃創鉅材料受惠蜜月行情，盤中最高衝上1,025元；興櫃收盤的千金股為漢測、山太士。若以盤中來看，上市櫃加興櫃再現51檔。

三大法人在集中市場買超52.3億元，其中，外資賣超109.8億元，連二賣；投信買超124.8億元，連14買，累計754.7億元；自營商買超37.3億元，終止連四賣。八大公股行庫賣超43.31億元，由買轉賣。

觀察投信買賣超名單，買最多是國巨*26.6億元、緯穎21億元，其餘超過10億元有智邦16億元、文曄15.4億元、奇鋐15.3億元、勤誠13.1億元、南亞科11.7億元。

聯發科 台積 台股

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