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券商融通總額鬆綁有影 證交所：最快二個月提方案
券商融通鬆綁露曙光。券商公會爭取放寬資金融通、與負債淨值倍數限制，證交所董事長林修銘昨（11）日在立法院財委會表示，證交所已成立專案小組研議，其中不限用途借貸鬆綁案，預計二至三個月提出方案。
林修銘說，將在兼顧風險控管下，依照資本市場轉變、回應市場資金需求。市場認為，券商融通業務天花板鬆動機會高。
目前規定，券商信用交易融資總額、借貸款項與不限用途融通總額，合計不得超過淨值四倍，券商資本適足率需達250%者才能承作該項業務；另，負債淨值倍數則不得超過淨值六倍。
券商公會認為，近年台股成交量放大、融資需求升溫，現行限制已逐漸壓縮券商業務空間，因此建議放寬規範。其中，公會希望，若券商資本適足率較高，可將資金融通總額，由現行淨值四倍提高到六倍。至於負債淨值倍數，也建議由六倍提高到八倍，或重新檢討負債認定方式。
券商業者指出，台灣券商負債淨值倍數限制，在國際市場中相對保守。韓國券商約十倍、美國約15倍，台灣現行六倍限制偏低。業者認為，部分券商發行商品也會列入負債計算，若限制過嚴，將影響券商擴大業務，也不利亞資中心發展。
立委李坤城則關切，近期不少投資人透過ETF質押、融資加碼台股，市場甚至傳出部分券商開始限縮額度、調高利率。
金管會主委彭金隆說，至今沒有任何一家券商觸及四倍的法定上限。據統計，目前共34家辦理不限用途融通業務的券商，平均融通水位約為淨值159%，距離四倍上限仍有空間，但的確有部分券商有到三倍高水位。
林修銘表示，證交所目前正與券商公會、證期局持續協商，希望在兼顧市場發展與風險控管下，回應券商資金運用需求，預計二至三個月提出方案。
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