AI強勁需求帶動…上市櫃營收 寫最強4月

上市櫃公司4月營收昨（11）日出爐，繳出5.22兆元好成績，月減1.4%，但年增30.3%，為史上最強4月，也是單月次高；累計前四月總營收19.11兆元，年成長27.1%，也是歷年同期最佳，主要受惠AI需求持續擴張。法人預期第2季營收有機會季增5%至10%。

雖然4月有清明連假，加上國泰金、富邦金等金融業者及三商等17家公司尚未公布營收，但其他上市櫃公司仍合力交出5.22兆元，為台股史上第二次單月營收突破5兆元大關，寫下歷史次高。

以4月營收規模來看，前五大公司依次為鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、文曄（3036），分別為8,320億元、4,107億元、3,399億元、2,834億元、2,110億元。其中，鴻海、文曄營收月增、年增雙成長，是貢獻4月營收衝上5兆元的重要功臣，且文曄營收創歷史新高，月增8.7%，年增78.7%。

上市櫃公司4月營收創單月歷史新高家數達152家，雖較3月的183家減少，但較去年4月的72家大增。以電子股為最大宗，高達100家，遍布記憶體、PCB、被動元件、連接元件、封測、設備、電子通路等，其他主要為生技醫療及電機機械。

在4月營收創新高的公司中，以文曄的單月營收規模最大，接下來如聯強、技嘉、和泰車、智邦、南亞科、長榮航、華航、群聯、華邦電等，以電子通路、記憶體、航空為主，也是帶動台股整體4月總營收能創歷年同期新高的戰將。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭，以及台新投顧總經理黃文清看法，觀察營收創高的次產業，多半還是AI需求擴散帶動的如半導體設備、PCB、記憶體，或其他相關零組件，也受惠漲價題材。

不過，接下來營收能否續強，必須觀察消費性電子表現，因為第2季通常是季節淡季，而轉弱的部分能否由AI占比較高的公司補上，攸關第2季營收能否續強。此外，台積電4月營收未達高標的4,300億元，若5、6月營收能接近高標，整體上市櫃公司創史上最強第2季機會將大幅提高。