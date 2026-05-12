就市論勢／伺服器 ODM、散熱 添動能

盤勢分析

台股在美股持續多頭，加上亮眼營收與財報帶動下，呈現多頭走勢，即使面對中東戰爭風險未除，昨（11）日加權指數小漲186點收41,790點，位於所有均線之上，整體成交量達1.17兆元，此波自低點反彈以來漲幅已大，短期技術面已顯過熱跡象，面臨修正壓力。

台灣經濟克服伊朗戰爭帶來全球能源價格暴漲的衝擊，繼續受益於AI浪潮，主計總處公布第1季經濟成長率概估13.69%、創近39年新高。此外，經濟部發布3月外銷訂單911.2億美元，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，年增率呈連14紅。經濟部認為，台灣外銷訂單一路長紅到年底。

投資建議

輝達持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI算力的龐大需求，在GB300伺服器供應鏈的帶動、新Vera Rubin平台推出，加上微軟、Google、Meta、Amazon、蘋果、OpenAI、特斯拉等相繼上調資本支出與加快發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長，中長期營運動能無虞，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、光通訊、伺服器ODM、散熱、機殼等族群持續受惠。

建議投資人可趁市場拉回之際審視持股結構，優先汰換體質轉弱標的，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質個股。看好季報良好與營收成長力道強標的如AI伺服器供應鏈等類股，建議順勢操作。