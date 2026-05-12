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華南永昌證績優 力挺公益

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
華南永昌證券總經理張敦富（前排左六）率隊參與台灣癌症基金會「2026 粉紅健走」活動，展現企業在獲利創佳績之餘，深耕公益的永續精神。 華南永昌證券／提供
華南永昌證券總經理張敦富（前排左六）率隊參與台灣癌症基金會「2026 粉紅健走」活動，展現企業在獲利創佳績之餘，深耕公益的永續精神。 華南永昌證券／提供

華南永昌證券營運再寫亮眼新頁。根據最新自結數據，今年1至4月累計稅後淨利達19.32億元、每股稅後純益（EPS）2.95元，相較去年同期大幅成長733%，展現經營體質優化與策略轉型帶來的豐碩成果，爆發性成長動能傲視同業，穩居官股券商領先地位。

華南永昌證券近年獲利遞增，稅後淨利連四年成長，今年除受惠台股成交量能放大，在業務轉型亦見成效，自營操作獲利年增353%，複委託交易量年增94%，承銷獲利年增率更高達1,619%；債券承銷延續去年突破400億元的新高動能，今年前四月承銷量再較去年同期成長63%。

在穩健獲利的同時，華南永昌證券也積極因應金融科技浪潮，於2025年底正式成立「AI治理委員會」，建立嚴謹的審查架構，致力將AI內化為數位基因，透過教育訓練賦予同仁數位實力，從根本重塑服務效率。

華南永昌證券採「內外並重」雙軌策略，希望未來對外運用AI賦能客戶體驗，打造精準互動；對內植入行政流程，實現自動化與效能躍遷，以數位DNA重塑核心競爭力。

在數位轉型取得成效之際，華南永昌證券更憑藉多元的產品選擇與豐富的金控集團資源，今年在高資產業務顯著突破，正式進駐高雄「亞灣專區」，展現耳目一新的品牌樣貌，並引入股權連結型商品（FCN）、複委託等工具，為客戶量身打造最適資產管理方案。公司積極整合承銷與經紀通路等資源，未來更規劃媒合稅務、法律諮詢等，致力協助高資產客戶獲得精準客觀的投資見解，穩步實踐財務管理目標。

除積極布局財富管理新版圖，華南永昌證券始終秉持永續發展ESG的核心理念，積極參與各項公益盛事，9日特別響應由台灣癌症基金會舉辦的「2026 粉紅健走 Pink Walk For Fun」活動，由總經理張敦富帶領員工及眷屬，齊聚花博花海廣場，透過健走宣導癌症防治，呼籲大眾關注規律運動與健康生活。

EPS

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