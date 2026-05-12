法人升評績優股 帶勁

台股近期高檔震盪，類股輪動速度加快。市場專家指出，強勁基本面底氣有利多頭續航，華邦電（2344）、上銀等獲得法人機構調升目標價、投資評等的績優股，可望持續吸引買盤青睞，在行情波動時領漲抗跌。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥等看法，隨美伊停火談判變數淡化，加上美台科技股財報亮麗、大型雲端服務供應商（CSP）資本支出上修，台股近日跟進美股持續走強，後續利多題材接踵而至，有助指數高檔震盪盤堅。

台新投顧總經理黃文清說，台股短線漲多後波動加大，但研判創高格局不變，盤面資金良性輪動，近期隨各公司法說會登場，法人根據財報、訂單能見度、產業展望等財務業務指標，重新檢視評價合理性後，獲得升評個股將激勵股價強勢表態。

篩選近期獲內外資賣方（sell-side）調升獲利預估值、目標價或投資評等，且三大法人近十日買超逾1,400張、5月以來股價表現強勢標的，包括華邦電、聯電、環球晶、啟碁、世界、群聯、上銀、聯發科、智邦、鴻勁、世芯-KY、勤誠等。