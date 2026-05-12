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12檔中小題材股 多頭亮點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（11）日震盪收小紅，盤面資金良性輪動，精材（3374）、元太、榮剛等櫃買中小型題材股接棒演出，躍居多頭亮點。法人預期後市仍有上檔空間可期，但鑑於行情波動加劇，建議採買黑賣紅、降低槓桿策略因應。

美國4月非農就業人數遠優於預期，失業率維持4.3%，顯示經濟仍具韌性、勞動力市場穩健，降低市場對經濟放緩擔憂，美股四大指數全面上漲，台股昨日不甩外資連二賣及權王台積電熄火，呈現量縮價揚格局。

中小型題材股持續吸引短多作價，櫃買市場漲幅3%，優於集中市場，以法人近五日買超的富櫃200指數成分股來看，榮剛、台半、精材、元太、譜瑞-KY、信昌電、康和證、中美晶、茂達、鈺創、致和證、合晶等，單日漲幅達2.9%至10%不等。

矽晶圓產業受惠庫存去化接近尾聲，加上人工智慧（AI）及先進製程拉貨強勁，近期上演落後補漲行情，中美晶昨日股價攻頂收163.5元，改寫波段新高，外資及投信買盤回補扮演主要關鍵，合晶股價漲2.9%收58.6元，續沿5日線盤高。

受惠台股牛氣沖天，近日成交量屢破1兆元，帶動證券股經紀手續費及自營部位獲利同步水漲船高，康和證昨日股價亮燈漲停收24.05元，再創波段高點；外資近日密集敲進，致和證股價漲5.1%收36.7元，寫下掛牌後歷史收盤新天價。

展望後市，大型本國投顧分析，台股日KD指標進入高檔鈍化區，短線頻爆天量、融資餘額逾4,700億元，籌碼浮額偏高，恐導致大盤波動加劇，隨盤面強弱勢股快速輪動，族群進行高低位階調整，建議不宜在盤中急漲時過度追價。

精材 元太 美股

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12檔中小題材股 多頭亮點

台股昨（11）日震盪收小紅，盤面資金良性輪動，精材（3374）、元太、榮剛等櫃買中小型題材股接棒演出，躍居多頭亮點。法人預期後市仍有上檔空間可期，但鑑於行情波動加劇，建議採買黑賣紅、降低槓桿策略因應。

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