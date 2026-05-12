4月定期定額金額 次高

據臺灣證券交易所統計，4月集中市場「有交易戶數」降至569.5萬戶，較3月減少約54萬戶。但法人分析，這並非投資人退場，而是因清明連假交易天數縮減影響，月周轉率從17.79%下滑至15.51%，反觀留在場內的投資人，動作反而更加精準，代表長線資金的4月定期定額維持在高檔的290億元，仍為歷史第二高。

台股在4月寫下驚人22.71%月漲幅，成功收復3月因戰爭恐慌而跌掉的10.42%失地。法人分析，這場「報復性反彈」不僅反映在點數大漲上，更在籌碼結構與投資人行為中，顯現出特殊的市場張力。值得注意的是，莫過於自然人（散戶與大戶）與外資成交比重的「雙升」，4月自然人比重從52.81%攀升至53.02%，外資也從36.01%微增至36.31%。

另外，在長線動能方面，儘管4月定期定額投資金額為290.7億元，較3月的歷史巔峰微幅減少約2.5億元，但仍寫下台灣證券史上「次高紀錄」。