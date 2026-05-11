台股土洋對作 外資調節緯創台積電

台股今天漲186.12點，收在41790.06點，成交值新台幣1兆1135.27億元；三大法人合計買超49.34億元，其中外資再度賣超109.83億元，已連2賣，累計提款金額為230.69億元，但投信與自營商同步買超，呈現土洋對作格局。

外資賣超調節以AI概念股與ETF為主，其中緯創賣超5萬3743張居冠，台積電也遭調節逾1.7萬張，排名第7。

三大法人自營商買超37.29億元，投信買超121.88億元，外資及陸資賣超109.83億元。

外資賣超前5名，第1名為緯創5萬3743張，其次為元大台灣502萬6939張，其餘依序為力積電、主動野村台灣高息及中鋼。

外資買超前5名，第1名為主動統一台股增長8萬7337張，其次為主動群益科技創新3萬2079張，其餘依序為友達、華航及康舒。

富邦投顧董事長陳奕光向中央社記者表示，今天盤面並非「拉積盤」，也就是不再只靠台積電撐盤，而是轉為類股輪動，顯示盤勢結構相對健康。

他指出，現階段不需要預設高點立場，除非市場出現明顯反轉訊號，例如指數至少回跌2000點，或外資出現大幅賣超千億元等情況，但現在都尚未看到；目前台股站穩4萬點已進入第6天，整體行情仍偏向續強。

陳奕光分析，目前市場偏多主要有兩大原因，一是5月15日將公布的上市櫃財報，預期單季獲利有機會創歷史新高，基本面仍強；二是新台幣持續升值，市場尚未出現資金退場跡象。

至於台積電今天跌破10日線，陳奕光認為，主要是受到市場傳聞影響，實際衝擊不大。