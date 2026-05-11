國防特別預算縮水軍工股倒地 業界憂衝擊產業信心

國防特別條例預算縮水，上限定為7800億元，軍工股今天重挫，無人機、無人船族群成重災區。業界認為，影響的是台灣未來10年到20年的產業信心、資本市場信任，以及國際合作夥伴對台灣戰略方向的判斷。

立法院會8日三讀通過國防特別條例，預算上限匡列新台幣7800億元，與原行政院版8年1.25兆元相差4700億元，市場擔心國防採購規模縮水，軍工概念股今天全面倒地，無人機、無人船族群成為重災區。

台船收盤大跌近7%，龍德造船重挫超過9%，無人機概念股雷虎、亞航、跌幅都超過9.5%，漢翔、長榮航太也跌近6%；晟田、中光電、邑錡、碳基等軍工股同步走弱，類股一片慘綠。

國防產業人士對中央社記者表示，預算規模縮水，確實可能影響「台灣之盾」、非紅供應鏈，以及本土無人機相關採購案，但實際衝擊還要看政府後續怎麼編預算，「如果改用常態預算穩定支持，未必是壞事」。

碳基為國內專注軍用無人機製造的大廠，董事長陳文宏在臉書貼文指出，立法院通過7800億版本的國防特別條例。許多原先規劃中的國防自主、無人機、無人艇與非紅供應鏈項目，未能完整納入。對於碳基而言，去年開始已轉型以外銷為主，與國際接軌，目前影響有限。

但陳文宏說，身為無人化與國防科技產業的重要製造商，「內心非常遺憾」，影響的是台灣未來10年到20年的產業信心、資本市場信任，以及國際合作夥伴對台灣戰略方向的判斷。

陳文宏說明，有些國際投資人原本看好台灣無人化產業，如今開始重新評估風險；有些供應鏈夥伴也開始擔心未來政策是否仍具延續性；相信真正的台灣之盾，不只是採購來的武器，而是台灣能否建立長期、自主、可持續的科技與產業能力。

碳基執行長游沛文則認為，國防特別條例預算縮水，不只多數無人機廠商有影響，甚至其它相關產業都因此停滯往無人機、無人艇應用發展，小公司如果押寶在軍購，可能是蠻大的打擊，但比較有規模的公司通常會同時布局許多市場，如碳基有外銷、有代工製造、其它產業應用等，可分散風險。

台灣國防產業發展協會與台灣區航太工業同業公會先前也示警，台灣位處印太戰略關鍵位置，近年全球加速重組供應鏈，「可信任供應鏈」與「非紅供應鏈」已成趨勢，這是台灣切入國防科技供應鏈的重要機會。