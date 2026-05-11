證交所：上市公司第1季財報5月15日截止 除了這13家可延後到6月

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司第1季財務報告公告申報期限，金融控股公司以外之上市公司為5月15日（星期五），13家金融控股公司為5月30日（星期六），後者因適逢假日，故其公告申報期限順延至6月1日（星期一）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

臺灣證券交易所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

為落實減碳及永續，自公告申報第1季財務報告起，將全面改以電子檔案上傳財務報告及相關附件，無須再檢送紙本。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊/公司營運」項下查閱，或至「單一公司」「電子文件下載」下載電子書。