外資圈喊出第三檔萬金股 Aletheia大升這檔目標價至1萬元

繼股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）後，外資喊出第三檔萬金股。Aletheia資本在最新釋出的個股報告中指出，半導體IC測試設備大廠鴻勁（7769）未來三年獲利將大增2.5倍，因此建議「買進」，目標價由6,200元大升至10,000元，調幅高達61.29%。

Aletheia資本指出，全球半導體測試產業目前的強勁成長不僅將持續，且在2028年前還會進一步加速，主因受惠台積電2025-2028年先進製程產能將擴增四倍、愛德萬測試（Advantest）2028-2029年也擬將產能擴充一倍。

而這波積極擴產不只是受到AI裝置需求增加帶動，更關鍵的是晶片設計複雜度持續提升，包括小晶片（Chiplet）數量增加、光罩尺寸擴大、以及TDP（熱設計功耗）需求提高。這些趨勢都已反映在新一代平台上。

其中台積電未來二年將大幅加速先進製程如N3、N2、A16、A14等的產能擴充，預估將於2026、2027與2028年每月分別新增7萬、18萬及17萬片產能，以掌握未來AI裝置需求商機。

而隨台積電產能不斷擴增，將帶動2027至2028年晶圓製造設備（WFE）需求顯著成長。由於後段測試產能需求通常會在WFE安裝後約九個月開始同步放量，因此預期測試需求將於2028至2029年進一步攀升。

Aletheia資本表示，鴻勁在FT ATC handler（最終測試主動溫控分選機）市場幾乎處於壟斷地位。隨著Chiplet數量增加、光罩尺寸擴大、及功率密度提升，每一代AI裝置對測試機與分選機的需求至少提高30%–40%，部分平台相較前一代甚至增加超過一倍。

隨裝置複雜度提升，也使新一代AI晶片的最終測試時間呈倍數成長，因此Aletheia資本預估未來兩年FT handler需求將成長超過80%，相當於40%–50% 的年複合成長率（CAGR）。

為滿足需求，鴻勁持續擴張生產能量，且在長期結構性成長趨勢的帶動下，Aletheia資本預估未來三年鴻勁獲利將大增2.5倍，因此上調鴻勁2026-2028年EPS 12%-44%至129.9元、227.6元及329.3元。