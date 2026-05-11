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證交所5月18日「AI領航×璞玉發光」台灣資本市場成長論壇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為提供投資人前瞻且多元的資產配置新視角，並厚植台灣資本市場競爭力，臺灣證券交易所將於5月18日舉辦線上「AI領航×璞玉發光–台灣資本市場成長論壇」，以「AI領航」、「璞玉發光」兩大主軸，從資本市場角度詮釋台股長期發展的雙軌架構，期望透過AI成長動能與璞玉企業穩健基礎的相互驅動，推動台股市場朝向更均衡且具韌性的雙引擎格局邁進。

近期全球AI產業需求升溫，引領數位革新，帶動台灣資本市場展現穩健成長動能，顯示台灣在半導體與科技產業供應鏈中的關鍵地位與國際競爭優勢，隨著近期臺灣指數公司發布臺灣璞玉指數，透過嚴謹篩選機制，協助市場發掘深耕本業、具長期投資價值、且穩健經營的中堅優質企業，體現台灣除擁有堅實科技基礎外，亦孕育出許多具成長性的璞玉企業，形塑台灣資本市場兼具成長性與韌性的多元樣貌。

證交所表示，這次論壇為迎接「AI×璞玉」雙主軸，邀請財訊雙週刊社長謝金河、元大投信董事長劉宗聖及寬量國際創辦人暨執行長李鴻基，以「傳產與AI如何重塑台股新格局」為題進行關鍵對談，從AI產業發展趨勢、資金配置策略及產業發展前景等多元面向，深入剖析台灣資本市場未來發展趨勢。論壇採線上直播，投資人可透過證交所WebPro影音傳播網（https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/?liveChannelId=1）即時觀看。

此外，證交所將自5月20日起辦理臺灣璞玉指數成分股公司業績發表會，透過專題演講及八家璞玉公司接力說明公司營運成果、產業趨勢及未來展望，進一步提升市場對優質璞玉企業的認知與關注；同時，為持續推動資本市場國際交流，全球矚目的科技盛會–臺北國際電腦展(COMPUTEX 2026)將於6月2日盛大登場，證交所亦將邀請台灣AI產業公司分享說明資本市場如何支持相關產業成長茁壯，更提升台灣資本市場國際能見度，展現產業堅強實力與競爭優勢。

證交所 半導體 資本市場

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