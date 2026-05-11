這檔被動元件股亮燈漲停 新一波多頭攻勢再啟

漲價題材再次受到市場追捧，激勵11日盤面上，相關漲價概念股表現強勢。其中，被動元件大廠華新科（2492）在多頭買盤的追捧下，股價開高震盪走高，午盤後亮燈強鎖漲停，表現相當亮眼突出。

法人指出，AI伺服器與資料中心需求暴增，帶動高階被動元件（MLCC、電感、電阻）需求強勁。由於AI伺服器用量為傳統伺服器的10-20倍，以輝達 GB200伺服器為例，單機MLCC使用量就高達40萬顆以上。

隨市場需求強勁增長，身為全球被動元件龍頭的日系大廠村田製作所，因高階產能吃緊，加上原料白銀成本上揚，因而自4月起調漲產品報價，太陽誘電隨即跟進，引動市場一片漲價潮，激勵被動元件廠股價強勢表態。

華新科在被動元件市場持續聚焦車用、工業級應用與AI相關應用，高階MLCC需求受到電動車、先進駕駛輔助系統與工控設備拉動，規格朝高容、高可靠度發展，接單動向續受市場關注。

而今年以來，隨被動元件進入結構性復甦循環，產品報價上揚，吸引市場矚目；而華新科股價也自4月以來走出大漲小回的多頭格局，11日更亮燈漲停攀上本波反彈高峰，成為市場熱議的焦點。