快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔被動元件股亮燈漲停 新一波多頭攻勢再啟

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

漲價題材再次受到市場追捧，激勵11日盤面上，相關漲價概念股表現強勢。其中，被動元件大廠華新科（2492）在多頭買盤的追捧下，股價開高震盪走高，午盤後亮燈強鎖漲停，表現相當亮眼突出。

法人指出，AI伺服器與資料中心需求暴增，帶動高階被動元件（MLCC、電感、電阻）需求強勁。由於AI伺服器用量為傳統伺服器的10-20倍，以輝達 GB200伺服器為例，單機MLCC使用量就高達40萬顆以上。

隨市場需求強勁增長，身為全球被動元件龍頭的日系大廠村田製作所，因高階產能吃緊，加上原料白銀成本上揚，因而自4月起調漲產品報價，太陽誘電隨即跟進，引動市場一片漲價潮，激勵被動元件廠股價強勢表態。

華新科在被動元件市場持續聚焦車用、工業級應用與AI相關應用，高階MLCC需求受到電動車、先進駕駛輔助系統與工控設備拉動，規格朝高容、高可靠度發展，接單動向續受市場關注。

而今年以來，隨被動元件進入結構性復甦循環，產品報價上揚，吸引市場矚目；而華新科股價也自4月以來走出大漲小回的多頭格局，11日更亮燈漲停攀上本波反彈高峰，成為市場熱議的焦點。

華新科 伺服器 題材

延伸閱讀

今年ASIC晶片出貨量成長性將超越GPU 三雄強勢大漲

鴻勁飆6,380元天價！市值衝1.15兆超車中信金 AI測試訂單爆發

南亞科重返300元領軍！記憶體多頭噴發 缺貨＋MSCI＋三星罷工點火

CCL與PCB強漲 明星經理人解析後市

相關新聞

證交所：上市公司第1季財報5月15日截止 除了這13家可延後到6月

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司第1季財務報告公告申報期限，金融控股公司以外之上市公司為5月15日（星期五），13家金融控股公司為5月30日（星期六），後者因適逢假日，故其公告申報期限順延至6月1日（星期一）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

外資圈喊出第三檔萬金股 Aletheia大升這檔目標價至1萬元

繼股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）後，外資喊出第三檔萬金股。Aletheia資本在最新釋出的個股報告中指出，半導體IC測試設備大廠鴻勁（7769）未來三年獲利將大增2.5倍，因此建議「買進」，目標價由6,200元大升至10,000元，調幅高達61.29%。

這檔被動元件股亮燈漲停 新一波多頭攻勢再啟

漲價題材再次受到市場追捧，激勵11日盤面上，相關漲價概念股表現強勢。其中，被動元件大廠華新科（2492）在多頭買盤的追捧下，股價開高震盪走高，午盤後亮燈強鎖漲停，表現相當亮眼突出。

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

全球IC設計巨頭聯發科（2454）近期展現強大的多頭氣勢，儘管目前已受到5分鐘人工撮合的處置限制，11日股價依舊展現「無視處置」的剽悍漲勢。聯發科今日盤中飆上3,985元，終場大漲6.89％來到3,880元，距離4,000元整數大關僅咫尺之遙，劇烈的波動也讓臺灣證券交易所再度將其列入注意股名單。

今年ASIC晶片出貨量成長性將超越GPU 三雄強勢大漲

隨全球興起一波自研晶片的風潮，特殊應用積體電路（ASIC）翻身領漲，成為市場資金追捧的新領頭羊，激勵11日創意（3443）、智原（3035）紛紛亮燈強鎖漲停，聯發科也大漲超過半根停板，整體表現相當亮眼突出。

記憶體反攻號角響起？ 外資、投信都大買這幾檔

台股11日上漲186.12點，收41,790.06點，漲幅0.45%，成交量1兆1,135.27億元。觀察成交量前十名中，群創、華邦電攻漲停；而成交值排行前十名中，除了聯發科續強外，值得注意的是記憶體占了三名，包括南亞科、華邦電和旺宏，而外資、投信都同步買超。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。