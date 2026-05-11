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聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

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聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
聯發科技。圖／聯發科提供
聯發科技。圖／聯發科提供

全球IC設計巨頭聯發科（2454）近期展現強大的多頭氣勢，儘管目前已受到5分鐘人工撮合的處置限制，11日股價依舊展現「無視處置」的剽悍漲勢。聯發科今日盤中飆上3,985元，終場大漲6.89％來到3,880元，距離4,000元整數大關僅咫尺之遙，劇烈的波動也讓臺灣證券交易所再度將其列入注意股名單。

聯發科短線漲幅驚人，最近六個營業日的累積收盤價漲幅已達到41.33％，起迄兩個營業日的價差更是高達1,010元。若從中長期觀察，聯發科在最近三十個營業日內的收盤價漲幅更是高達144.02％，目前的本益比也隨之拉升至58.81倍；由於聯發科目前已集滿2點注意標準，若12日股價持續大幅震盪並再度受列注意股，屆時將觸發更嚴格的交易限制。

證交所指出，若聯發科「連三拉三」集滿3點，將從本周三（13日）起面臨更重度的處置，屆時撮合時間將從目前的5分鐘一次延長至20分鐘一次，這通常會對市場流動性造成顯著壓力。儘管處置機制在即，多頭投資人顯然無所畏懼，市場熱度並未因此降溫。

目前市場普遍對聯發科的後續表現抱持高度期待，尤其在多頭強勢表態下，股價問鼎4,000元大關已成為市場短線焦點。此外，部分外資機構近期釋出的研究報告更是大舉調升評等，目標價最高已喊上5,000元。法人認為，雖然重度處置可能導致成交量縮減，但若外資預期的價差空間與產業基本面利多持續存在，即便交易時間延長，恐怕也難以阻擋長線資金的追捧力道。

聯發科

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