今年ASIC晶片出貨量成長性將超越GPU 三雄強勢大漲

隨全球興起一波自研晶片的風潮，特殊應用積體電路（ASIC）翻身領漲，成為市場資金追捧的新領頭羊，激勵11日創意（3443）、智原（3035）紛紛亮燈強鎖漲停，聯發科也大漲超過半根停板，整體表現相當亮眼突出。

為擺脫對輝達的依賴，近年國際大廠紛紛興起一股自研晶片風潮，如蘋果由核心系統單晶片（SoC）一路延伸至周邊晶片如5G數據機等，全面走向自主化；谷歌更深入布局，如雲端資料中心張量處理器（TPU）已發展至第八代。

由於自研晶片市場正處於高速爆發期，ASIC能實現更高的效能和更低的功耗，使得成長性展現出驚人趨勢。法人預估，ASIC晶片的出貨量在今（2026）年將大幅成長59%，超越GPU晶片出貨量51%的年成長率。

而台廠中，聯發科因受惠次世代AI ASIC專案支撐，特別是今年底將上市、谷歌專為訓練與推理設計的第八代TPU，在龐大的商機貢獻下，法人圈紛紛上調獲利預估，並大幅調高目標價。

觀察目前內外資對聯發科的看法，幾乎清一色給予「買進」、「強力買進」、「優於大盤」等正向評等，主因預期2027年聯發科EPS將突破百元大關，2028年還將倍數成長，目標價則以高盛證券的5,000元最高。

創意因取得谷歌Axion2 CPU與下一代CPU的設計商機，來自CPU的營收貢獻將非常強勁，並具有延續性，因而吸引市場高度矚目，加上車用晶片的貢獻，使得法人圈紛紛上調創意的獲利預期。

目前內外資法人圈的普遍共識，多預期創意明年每股稅後純益（EPS）將突破百元水準，如摩根士丹利預估100.85元、中信投顧估115元、華南投顧138.29元等，因而紛紛上調目標價，其中以華南投顧的6,500元最高。

智原方面，法人認為，由於AI使半導體產能大都轉至生產雲端AI相關產品，使智原有更多機會承接留下的成熟製程需求，加上ASIC需求起飛、先進封裝貢獻等，2027年EPS成長性將超過六成水準。