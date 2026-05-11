記憶體反攻號角響起？ 外資、投信都大買這幾檔

台股11日上漲186.12點，收41,790.06點，漲幅0.45%，成交量1兆1,135.27億元。觀察成交量前十名中，群創、華邦電攻漲停；而成交值排行前十名中，除了聯發科續強外，值得注意的是記憶體占了三名，包括南亞科、華邦電和旺宏，而外資、投信都同步買超。

今日成交量前十名分別為群創、主動統一台股增長、友達、力積電、聯電、凱基台灣TOP50、華邦電、旺宏、元大台灣50正2、群益台灣精選高息。分析前十名，個股中面板、記憶體霸榜，其中群創、華邦電都攻上漲停。

成交值部分，前十名分別為台積電、南亞科、聯發科、旺宏、欣興、智邦、國巨*、台達電、華通、華邦電。名單中記憶體占了三檔，南亞科、華邦電漲停；漲幅較大的還有上周五跌深反彈的智邦、聯發科。

外資今日賣超109.84億，但仍買超華邦電、南亞科各1.7萬張，也買超旺宏1.1萬張。除了外資買超記憶體，投信也同步大買，投信買超121.88億元中，買超旺宏5,276張、南亞科3,908張、華邦電1,524張。

記憶體重啟漲勢，美光執行長Sanjay Mehrotra近日直言，AI仍處於「早期階段」，隨推論需求爆發，Token數量快速成長，高頻寬、大容量記憶體已成為戰略資產，但供給端短期根本無法快速擴產。

南亞科宣布Kioxia、SanDisk、Solidigm及Cisco將認購其私募普通股，除挹注資金外，亦有助於綁定長期客戶需求並強化供應鏈關係。董事會也通過2026年資本支出預算以不超過新台幣520億元為上限，年增286.89%，創下公司史上新高，預估新廠2027上半年正式量產。

法人指出，南亞科受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，且下游客戶為確保2026年供貨無虞仍積極拉貨，支撐整體DRAM報價維持高檔，今年下半年仍可望維持較高的毛利率。