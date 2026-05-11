振大環球首季每股賺4.81元 竣邦4月營收創新高

成衣廠振大環球今天公布第1季財報，營收新台幣18.89億元，年增25.2%，季增5.2%；歸屬母公司淨利3.29億元，年增15.4%，季增4成，單季每股純益達4.81元。

振大環球今天表示，首季業績提升，主要受惠電商客戶出貨需求強勁。振大環球為亞馬遜（Amazon）主要針織服飾供應商，搭上亞馬遜AI精準推薦與網紅經濟成長趨勢，帶動出貨攀升。

振大環球指出，受關稅政策及中東地緣政治風險影響下，全球供應鏈正在重組，品牌客戶加速分散產能布局，振大環球位在馬達加斯加的生產基地重要性持續提升，馬達加斯加ESG新廠預計今年第4季落成，可望為接下來營運成長增添動能。

面對近期中東戰事，振大環球表示，客戶需求未受影響，反而陸續有來自埃及、約旦等地的轉單接洽。

展望第2季，振大環球表示，第2季有世足賽等大型運動賽事登場，有望帶動全球運動風潮及市場買氣，從最新營運數據來看，4月營收8.01億元，年增率達37.3%，延續第1季的成長態勢。

機能布料廠竣邦-KY今天公布4月營收2.14億元，月增29.6%，年增4.2%，創下單月營收歷史新高。

竣邦表示，4月營收創高，主要受惠戶外、滑雪領域冬季款進入密集出貨期，加上運動領域主力客戶訂單拉貨需求延續，以及新客戶專案訂單同步放量，進一步堆疊整體營運表現。

竣邦觀察，多家國際品牌大廠為提升市占率與因應消費需求變化，近期在新專案開發力道上明顯增加，不僅要求產品具備更高機能性與舒適度，也更重視供應商在設計開發、快速打樣、彈性供應與品質穩定度等綜合能力，竣邦有望受惠。