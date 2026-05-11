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外資上周大買台股 回補鴻海逾26萬張還不夠、看好這檔狂囤貨51萬張
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,803.98億元，買超群創51.85萬張最多，另賣超臺企銀（2834）7.37萬張最多。
上周（5/4~5/8）外資在集中市場總買超金額為1,803.98億元，另統計自今年初至5月8日止，外資累計賣超金額為4,049.8億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為67兆6,411.45億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.86%，較4月30日的62兆7,150.6億元新臺幣，增加4兆9,260.85億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名群創（3481）買超51.85萬張、第二名鴻海（2317）買超26.3萬張、第三名台新新光金（2887）買超19.27萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名臺企銀賣超7.37萬張、第二名中鋼（2002）賣超4.96萬張、第三名旺宏（2337）賣超3.52萬張。
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