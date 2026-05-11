外資投信對作！台股上漲186點 三大法人買超49億元

台積電11日收在2,235元，下跌2.4%，但台股11日仍上漲186.12點，收41,790.06點，漲幅0.45%，成交量1兆1,135.27億元，三大法人買超49.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超109.84億元，投信買超121.88億元，自營商買超（合計）37.3億元，其中自營商（自行買賣）買超7.9億元，自營商（避險）買超29.4億元。

台積電下跌，但台股仍上漲，主要由聯發科、智邦、台達電、鴻勁等貢獻；聯發科持續創高，收3,880元，上漲6.89%。今日ASIC族群走勢強勁，除了聯發科創高，世芯-KY、創意也都創下新高，並都攻上漲停板，分別收5,375元、5,730元。

上市櫃漲停家數達102家，其中記憶體族群大爆發，南亞科、華邦電、宜鼎、群聯、晶豪科等都亮燈漲停，群聯創下2,670元新高價，南亞科重回300元大關。上周走勢較弱的載板、散熱股，今也都出現反彈，景碩衝漲停，南電上漲逾6%；重跌三成的健策，重回4,000元之上，奇鋐上漲逾4%。

群創傳出將和台積電在扇出型面板封裝合作，股價直衝漲停32.3元，成交量逾41萬張，友達也大漲逾5%。

傳產以電機機械股表現最強，工具機景氣回溫，加上台北電腦展將首度有AI機器人展區，多家工具機大廠參加，題材帶動下上銀、大銀微系統、新代等都攻漲停，新代收2,795元再創歷史新高。