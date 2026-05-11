券商盼放寬融資占淨值倍數 證交所：2到3個月給方案

台股熱絡，券商公會提議融通總金額不超過淨值4倍的限制，能夠提高至6倍，立委關心研議結果出爐時間。證交所今天表示，必須考量更多因素，目前還在跟業者協商討論中，希望2到3個月給出方案。

立法院財政委員會今天審查金管會115年度預算案，並進行詢答。依照金管會現行規定，券商信用交易融資總金額、證券業務借貸款項與不限用途借貸等3業務，加總的融通金額不能超過券商淨值的4倍

近期股市熱絡，民進黨立委李坤城關注，許多投資人利用ETF質押再投入股市，針對券商公會建議放寬融通金額占淨值的倍數，也關心外界擔憂券商是否面臨借貸水位飽和，甚至出現資金見底及調高利率的現象。

彭金隆指出，業者確實透過法規調適平台提出建議，目前由證交所研議中。現行規定券商融通總金額不能超過淨值的4倍，業界平均水位約為1.6倍，並未達到上限。

證交所董事長林修銘補充表示，目前沒有券商到處找錢的情況，業者距離上限皆還有一定空間。近期證券市場相對熱絡，業者希望有更多空間可承作業務，證交所目前還在跟業界討論中，必須整體考量更多因素，評估2到3個月給出方向。