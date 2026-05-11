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台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

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台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤上漲186.12點，終場以41,790.06點作收，成交量1兆1,135.27億元。（本報資料照片）
台股收盤上漲186.12點，終場以41,790.06點作收，成交量1兆1,135.27億元。（本報資料照片）

台股11日收盤上漲186.12點，終場以41,790.06點作收，成交量1兆1,135.27億元；台積電（2330）收盤價2,235元，下跌55元，跌幅2.4%。

台積電今日盤中弱勢，但聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、欣興（3037）、健策（3653）及鴻勁（7769）聯手拉高指數263.5點，南亞科（2408）也領軍記憶體族群匯聚多頭人氣。

今日成交金額大且走高為：南亞科、旺宏（2337）、智邦、欣興、華邦電（2344）、健策、臻鼎-KY（4958）、鴻勁、創意（3443）及景碩（3189）；成交金額大且疲軟者則為：京元電子（2449）、華通（2313）、緯創（3231）、光洋科（1785）、十銓（4967）、瑞昱（2379）、祥碩（5269）、亞翔（6139）及盟立（2464）。

第一金投顧表示，大盤指數目前站穩在所有均線之上，仍為多頭排列，短線10日線在40245.19點為重要的防守觀察點，若跌破此點位，應先逢高減碼。MSCI 明晟季度調整將揭曉，5月29日收盤後生效，為半年度調整，預期成分股刪減影響規模較大，台灣在MSCI全球指數的權重也會重新評估。

川習會周四登場，聚焦貿易、戰爭、台灣、科技管制、稀土等議題。短期而言，台股急漲後進入高檔整理、類股輪動，AI供應鏈成長趨勢不變，關注營收創高、季報表現佳的個股，伺機布局績優股。

鴻勁 台達電 台股

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