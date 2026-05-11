台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

OpenAI近期傳出營收未能達標的消息，令人意外的是，市場反應卻異常冷靜。對於一家估值逼近兆元美金、且正努力在2030年實現轉虧為盈的巨頭而言，營收成長失速無疑是獲利承諾的警訊。 然而，這場「AI豪賭」的詭譎之處在於：即便前景存疑，OpenAI的拉貨動能卻毫無退路。一旦停下擴建腳步，就等同於向世人承認AI模型當前的定價策略與獲利模式存在瑕疵。 正因如此，這場「不能停的軍備競賽」反倒成了供應鏈的定心丸，也解釋了為何台灣那些「賣鏟子」的廠商，股價僅僅是抖動了一下。

2026-05-11 13:29