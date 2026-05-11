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台積電壓盤台股仍上漲 法人：預估指數高檔震盪盤堅 將續創新高
美股四大指數上周五全數收紅，其中以費半指數大漲5.5%最高。台股11日開高，盤中最高上漲417點至42,021點。台積電（2330）盤中最低下跌40元至2,250元。
統一投顧指出，當前市場情緒受到AI生產力紅利預期支撐，輝達新一代平台Vera Rubin即將進入試產，加上台積電於CPO領域的技術優勢，半導體產業鏈儼然成為領頭羊。然而，指數在高檔急行軍後，技術面乖離率已顯著擴大，市場對於AI泡沫化討論逐漸升溫。總體而言，今日盤勢將延續高檔震盪盤堅格局。
費半指數持續創高、台積電技術論壇14日展開、本周川習見面、下周尚有輝達財報、Google IO開發大會及6月初Computex等科技大事吸睛，預估指數高檔震盪盤堅，將續創新高，惟川普批伊朗停火條件無法接受、外資期貨空單持續增加、季線正乖離居高位，仍須提防行情劇烈波動，建議將槓桿比例降至安全區間。
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