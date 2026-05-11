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電子股奪目！三大法人挹注 南亞科、群聯、華邦電等營收創高股亮燈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
近五日三大法人買超的4月營收創高股。資料來源：CMoney 統計至5/9 高瑜君／製表
近五日三大法人買超的4月營收創高股。資料來源：CMoney 統計至5/9 高瑜君／製表

4月上市櫃營收公告期限進入倒數計時，南亞科（2408）、鴻勁（7769）、國巨*（2327）等熱門股4月營收都創下史上新高紀錄，亮眼的基本面表現，也紛紛吸引三大法人資金的目光，近五日買盤積極布局。法人看好，台股指數雖然進入高檔震盪格局，表現空間相對有限，但有基本面、題材的個股仍然有持續表現的空間。

今日台股再戰42,000關卡，其中，南亞科、群聯（8299）、華邦電（2344）、鴻勁挾著基本面及籌碼面雙多，盤中紛紛攻上漲停，而國巨*、台光電（2383）等盤中都都翻紅。

上市櫃營收表現相當亮眼，根據CMoney統計，截至9日，上市櫃公司共計已經有140家4月營收寫下歷史新紀錄，顯示台廠在全球的AI供應鏈中扮演不可替代的戰略地位。其中，包含技嘉（2376）、南亞科、群聯等在內的熱門股單月合併營收都超過百億元，技嘉522.67億元、南亞科254.91億元、群聯202.07億元、華邦電192.45億元、國巨*的140.39億元、台光電139.23億元、大成鋼（2027）124.04億元、啟碁（6285）114.01億元。

再結合三大法人近五日動向來看，買超最積極的營收新高股是南亞科，買超258.26億元、其次為群聯157.05億元、第三高是華邦電123.44億元、鴻勁106.37億元，接著還有國巨*96.92億元、台光電45.76億元、川湖（2059）44.34億元、研華（2395）42.08億元、技嘉40.4億元。

觀察4月營收創新高且三大法人近五日買超前16大名單可以發現，清一色都是電子股，主要受惠於AI龐大的需求帶動基本面繳出好成績，唯一非電子股是鋼鐵的大成鋼。

至於，科技股部分則涵蓋半導體設備、封測、PCB、記憶體、被動元件、工業電腦、主機板、網通等族群，包含南亞科、群聯、華邦電、鴻勁、國巨*、台光電、川湖、研華、技嘉、啟碁、創見（2451）、旺矽（6223）、晶豪科（3006）、金居（8358）、宜鼎（5289）。

隨著AI軍備競賽未歇，美股科技巨頭財報交出好成績單，台廠供應鏈今、明兩年的獲利預估持續往上修正，凱基投顧預估，今年台股盈餘年增率已由財報季前預估的33%上修至目前約40%；即便在基期已然偏高的情況下，市場對2027年的盈餘成長預估仍達25%，同樣較財報季前的21%再度調升。

華邦電 群聯

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