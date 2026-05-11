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OpenAI營收慘市場卻不在乎？專家點「軍備競賽不能停」：反成鴻海、緯創等台廠供應鏈定心丸

聯合新聞網／ 玩股網
營收未達標卻瘋狂拉貨？專家解析OpenAI估值兆元背後的獲利困境，看台灣「賣鏟子」廠商如何在全球AI豪賭中穩坐釣魚台。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
營收未達標卻瘋狂拉貨？專家解析OpenAI估值兆元背後的獲利困境，看台灣「賣鏟子」廠商如何在全球AI豪賭中穩坐釣魚台。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

OpenAI近期傳出營收未能達標的消息，令人意外的是，市場反應卻異常冷靜。對於一家估值逼近兆元美金、且正努力在2030年實現轉虧為盈的巨頭而言，營收成長失速無疑是獲利承諾的警訊。

然而，這場「AI豪賭」的詭譎之處在於：即便前景存疑，OpenAI的拉貨動能卻毫無退路。一旦停下擴建腳步，就等同於向世人承認AI模型當前的定價策略與獲利模式存在瑕疵。

正因如此，這場「不能停的軍備競賽」反倒成了供應鏈的定心丸，也解釋了為何台灣那些「賣鏟子」的廠商，股價僅僅是抖動了一下。

問題出在哪？賣AI的人，為什麼反而賺不到錢？

AI Agent的崛起，讓企業開始瘯狂導入AI，提升整體效率。2026年的B2BAI不再只是「幫你查資料」，而是「幫你做事」——自動化客服、自動執行工作流程、自動生成決策報告。

這一波需求爆炸，同步拉動了企業端CPU需求，以及為了降低Token成本而大量客製化的ASIC晶片（例如：Google TPU、AWS Trainium、微軟Maia）。

好，那OpenAI賺到錢了嗎？沒有。

OpenAI的核心問題在於企業端收入成長過慢。早期為追求AI普及而選擇從消費端擴張，卻是一條極度消耗資本的路線。

儘管ChatGPT坐擁每週10億活躍用戶的驚人流量，但每一次對話在本質上都是推論成本；光是2025年，OpenAI的推論費用就燒掉84億美元且持續攀升。

在真正獲利的AI結構上，OpenAI起步太慢。

相較之下，Anthropic鎖定企業端，近八成營收來自企業合約，並隨著API需求爆發，將企業級產品改為以量計價，使其能以更少的用戶數，在2026年的年化營收上有望追上甚至超越OpenAI。

Google則更為極端，Gemini訂閱費僅是零頭，其真正的變現管道是Google Cloud企業端，以及將Gemini嵌入搜尋廣告後帶動的AI Overviews收入。

OpenAI的自救：廣告，一場遲來的妥協

面對龐大的資金缺口，OpenAI最終選擇向現實低頭。2026年初，公司首度試水溫導入CPM（每千次曝光）廣告，並於4月起逐步轉向CPC（每點擊成本）模式。

然而，相對於其他廣告平台的激進，OpenAI顯得極其謹慎，甚至帶點畏縮，這反映出內部深層的恐懼：在強敵環伺下，一旦廣告吃相太難看、破壞了AI模型的對話體驗，好不容易累積的九億用戶恐將集體出逃。

為了平衡獲利與用戶留存，OpenAI將籌碼全押在技術優化上。

其終極目標是利用PPO（Proximal Policy Optimization，近端策略優化）這一核心技術，將廣告以「無感」的方式精準嵌入對話，試圖在不觸怒用戶的前提下，實現從單純資訊對話到「高價值成交」的轉換。

根據這套如履薄冰的變現劇本，OpenAI預估2026年廣告收入約為24億美元，2027年達110億美元，並寄望於2030年衝上千億美元規模，成為填補兆元算力黑洞的最後防線。

執行長（CEO）與財務長（CFO）的分歧 再次浮上檯面

然而，廣告收益解決不了根本問題，內部的路線分歧也隨之愈演愈烈。CFO莎拉·弗里亞（Sarah Friar）的憂慮直指核心：若營收成長無法跑贏龐大的算力合約，公司將面臨嚴峻的財務風險。

因此，她對2026年第四季的IPO計畫持明確保留態度，認為目前的組織架構與財務紀律尚未具備上市條件，2027年才是更穩健的時間點。

相較之下，執行長奧特曼（Sam Altman）更在乎戰略卡位。他的邏輯是搶先插旗，必須搶在競爭對手Anthropic之前掛牌，力求奪下「AI時代第一檔重量級模型股」的桂冠，以資本市場的絕對領先地位來穩固OpenAI的龍頭氣勢。

OpenAI的算盤：6,000億夠嗎？

2026年初，OpenAI宣布將2030年累計算力支出目標，從原先的1.4兆美元大幅下修至6,000億美元，降幅約57%。

OpenAI放棄耗資高達5,000億的Stargate（星門）自建計畫，改向Amazon AWS與Google Cloud租用算力。

這種「改建為租」的策略，試圖將沉重的固定資產壓力轉化為營運成本，但也讓市場開始擔憂，鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）等AI伺服器概念股的訂單，未來的合約能見度是否正在悄悄縮水。

那麼，這6,000億，夠不夠讓OpenAI活到獲利的那一天？OpenAI的答案是：可以，只要營收按計畫爆炸性成長。

公司內部給出的預測數字是這樣的：2025年131億美元、2026年衝上200億、2030年達到2,800億美元。從131億到2,800億，四年翻21倍。

但問題在於：2,800億這個數字，是建立在每一件事都完美執行的前提上。

拆解一下OpenAI的2030年營收來源假設：消費端訂閱佔約一半，企業端API與代理服務佔另一半，廣告收入達到1,000億，AI硬體裝置貢獻一部分。

每一條線都有巨大的不確定性。

消費端：用戶數需要從目前的9億週活，成長到2030年的26億。這意味著未來四年還要再翻近三倍，但ChatGPT的市佔率已從86%跌至64%，Gemini正在快速蠶食份額，成長曲線正在放緩而不是加速。

廣告：1,000億的廣告目標，對標的是Meta成熟期的廣告ARPU。但Meta花了將近十年才做到這個水準，OpenAI打算四年內完成，而且它在廣告基礎建設、定向技術和廣告主關係上，幾乎是從零開始。

企業端：這是目前最有希望的一條線，但Anthropic已在程式設計與企業市場搶走份額，OpenAI連續錯過月度內部銷售目標，代表這條線的成長也不如預期順暢。

但如果其中任何一條假設出現10%的偏差，用戶成長放緩、廣告推進不如預期、企業市場繼續被搶佔，這個預估邏輯跟著瓦解，而OpenAI過去的預估歷史告訴我們：計畫幾乎從未完全按計畫走。

此外，PitchBook的研究結論更直接：在OpenAI、Anthropic、Databricks三家主要AI上市候選公司中，OpenAI的業務品質基本面評分最低，儘管它的估值最高。

但這些，都是OpenAI自己的問題，AI算力的需求從未停止成長，只是買單的人換了——從OpenAI自建，轉向AWS、Google Cloud、Microsoft Azure這些雲端巨頭。

對台灣供應鏈而言，客戶是誰並不重要，重要的是AI伺服器還是要組、零組件還是要買。算力租賃需求爆發下，賣鏟子的生意，一點都沒有變小。

算力租賃需求爆發下 賣鏟子的生意續揚！

OpenAI減少資本支出、改租算力的消息，原本可能讓AI伺服器供應鏈人心惶惶。但輝達（Nvidia）即將量產的新一代AI平台Vera Rubin，幾乎在第一時間消化掉了這個疑慮。

Vera Rubin的推論效能較上一代大幅躍升，Token的算力成本可望降至十分之一，對雲端租用算力的需求不但不會萎縮，反而因為算力成本降低而出現新一波爆發。

市場的邏輯因此翻轉：OpenAI租算力→CSP（雲端服務商）擴建資料中心→伺服器採購持續成長→鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、技嘉（2376）的訂單能見度仍高。

加上Vera Rubin架構的全面升級，牽動散熱、PCB板型重新設計，MLCC用量同步上升，連帶推動國巨（2327）等族群股價走高，市場甚至開始期待AI相關概念股的營收有望再創新高。

但投資人此刻最需要冷靜看的，不是營收，是毛利率。

今年初以來，AI伺服器所需的硬體零組件報價持續走揚，高階散熱模組、PCB、電源供應器全面漲價。對技術門檻較高的廠商而言，漲價是轉嫁成本的機會；但對差異性低的「組裝代工廠」來說，就可能面臨毛利上的壓力。

AI帶來了一個過去從未有過的現象，電子股的旺季，從一年一次變成了季季都是旺季。

AI伺服器採購不跟著消費週期走，資料中心擴建也不在乎淡旺季，台灣供應鏈的訂單能見度因此大幅拉長。

但這個改變有一體兩面，當每季都是旺季，Q4消費性電子旺季的相對光芒就會自然黯淡，市場習慣的「Q4爆發」催化劑將越來越難重現。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：OpenAI放棄自建改租算力自救，鴻海、緯創為何不跌？Rubin帶動國巨強攻！

緯創 鴻海 營收 OpenAI

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