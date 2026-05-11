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工具機復甦 + Computex 首度展出機器人 上銀集團衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

工具機產業景氣出現復甦訊號，多家大廠接單出貨明顯回升，4月營收回到成長軌道，加上6月台北國際電腦展（Computex Taipei）首設AI機器人專區，工具機、機械業者罕見在該展展出成果，帶動電機機械族群股價走強，11日上銀（2049）、大銀微系統（4576）、新代（7750）、力山（1515）盤中漲停，大銀微系統、新代更創下歷史新高，新代衝至2,795元天價。

台灣機械公會理事長莊大立指出，工具機產業景氣已在第1季落底，第2季起開始回溫，以4月底剛結束的上海「第14屆中國數控機床展」參展狀況來看，明顯感受新能源車、航太、人形機器人與AI算力，正帶領產業加速轉型升級，景氣逐步回溫。

由於供應鏈轉移重組，讓東南亞汽車、電子產業，以及美國半導體、AI伺服器、汽車零組件逐步復甦；同時國內半導體產業持續升溫，也拉動相關製造設備與零組件需求。

上銀受惠於半導體、智慧自動化等需求增溫，接單與出貨明顯回升，4月營收24.74億元，月增4.9%、年增20.7%，為2022年10月以來高點；累計前四月合併營收88.53億元、年增12.2%，則為同期第三高。

董事長卓文恒表示，自動化、半導體及AI相關的市場需求還是非常高，今年半導體應用晶圓機器人和晶圓移載系統平台出貨持續正向看待，3月底也調漲產品售價，對毛利率的提升，預估二至三個月後顯現。

除了景氣轉佳，今年Computex首設AI機器人專區，此次參與台北國際電腦展AI機器人專區展覽的業者中，包括上銀（2049）、宇隆（2233）、大井泵浦等工具機暨零組件大廠都將參展，大秀在AI與機器人領域的最新成果，是此次大展的亮點之一。

上銀擁有完整機器人關鍵零組件產品線，預計展出雙臂機器手、行星滾柱螺桿等新品，與美國機器人新創公司合作開發的物流機器人，也將首度亮相。目前，機器人營收占比已由去年底的10%提升至12%。

上銀今衝上漲停板351元，再創波段新高，大銀微系統拉至250.5元，創下歷史新高；電機股王新代4月營收達29.2億元創新高，股價跳空漲停至2,795元。

上銀 Computex

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