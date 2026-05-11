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未來一周美股 要觀察川習會等六大變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有六大觀察變數。首先是川習會：預計5/14-5/15舉行，可能談論經濟、關稅、高端科技、農業、伊朗、台灣等議題。

二是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

三是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

四是聯準會（Fed）：留意Fed官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

五是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國4月零售銷售、工業生產、消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、進出口物價、成屋銷售等。

六是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括Nebius、應用材料、思科、Monday.com、NU控股、Bullish、Figure、Circle Internet、Under Armour、Ondas 、AST SpaceMobile、星座能源、Oklo等。

富蘭克林投顧表示，彭博數據顯示，截至5月7日，共有88.3%的S&P 500企業已公布財報，其中，73.2%營收優於預期，平均成長10.4%；81.6%的獲利優於預期，平均成長25.2%。

Factset到5月1日的調查則顯示，分析師預計第1季S&P 500企業獲利將成長27.1%。其中，通訊服務股成長53.2%、科技股成長50%、消費耐久財股成長39%、原物料股成長35.2%，均高於大盤，有助支撐整體美股表現。

富蘭克林投顧分析，現階段AI基本面強勁、估值合理，泡沫風險仍低，整體產業發展相對健康。回顧1980年以來，從個人電腦、網際網路、行動裝置、雲端到AI應用擴散等，幾乎每十年就有顛覆性技術誕生，不間斷地推動科技股長線漲升。

富蘭克林投顧指出，以那斯達克指數為例，自1980年1月長期持有到今年第1季底，回報有181倍之多，說明參與中長期趨勢正向市場且要有所收獲，長期投資是重要心法。

川習 荷莫茲海峽

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