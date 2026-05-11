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散熱股大跌結束了嗎？健策亮燈、奇鋐守五日線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

散熱族群上周連續大跌，尤其散熱股王健策（3653）跌勢最重，因市場傳出輝達新一代Rubin平台修改散熱設計，均熱片從雙片改為單片，恐進一步影響產品單價。健策波段修正31%後，11日股價出現強彈，盤中衝上漲停價4,015元，奇鋐（3017）上漲逾4%，不過富世達（6805）、雙鴻（3324）都僅小漲。

市場上周傳出輝達修改Rubin平台的散熱設計，原本採用了雙層金屬上蓋、金屬補強框，以及鍍金等高規格設計，以提升散熱、強度與可靠性，但輝達要求調整改回單片式設計，單價大幅下降，引發市場賣壓。不過健策今日出現反彈，盤中觸及漲停，力拚站穩季線，其餘散熱族群中，奇鋐上漲逾4%，守住五日線。

健策4月營收23.11億元，創新高，月增6.8%，年增26.9%；前四月營收76.16億元，年增15.8%。奇鋐4月營收156.31億元，月減13.2%、年增71.6%；前四月646.69億元，年增99.3%，創歷史新高。

關於散熱未來前景，美系外資仍持續看好，在最新「電源與散熱解決方案」報告中指出，由於AI基礎設施支出將持續增加，台達電（2308）、奇鋐、富世達等給予「優於大盤」評等。

美系外資指出，美商全球電子製造服務巨頭Flex計劃在2027年第1季前將雲端與電源基礎設施（CPI）部門分拆為獨立上市公司，並預計CPI部門2027會計年度營收將年增65%至75%，2028會計年度年增幅更可望突破80%。

美系外資分析，Flex在電源供應器相關產品領域，為台達電與光寶科（2301）的競爭對手；在散熱產品方面，則與奇鋐、雙鴻等廠商互別苗頭，其中持續看好台達電、奇鋐、富世達。

奇鋐預計14日召開法說會，除公布財報數據外，也將釋出最新展望，外界將優先關注AI散熱零組件設計趨勢影響以及Vera Rubin平台的散熱產品出貨進度。

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