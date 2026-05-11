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券商融資槓桿將鬆綁？ 證交所：最快2個月給答案

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

券商融資槓桿是否鬆綁將定案。針對券商公會建議放寬「不限用途款項借貸」總額與負債淨值比，證交所董事長林修銘說，在風險控管前提下，將依資本市場轉變回應券商需求，預計2~3個月內提出方案。

立委李坤城關切，近期台股熱度升高，不少投資人透過ETF質押、融資等方式加碼進場，市場也傳出部分券商開始限縮額度、調高利率，擔憂資金動能受影響。

依規定，券商信用交易融資總額、券商借貸款項及不限用途融通總額，合計不得超過券商淨值四倍，至今並沒有任何一家券商觸及上限。

目前34家辦理不限用途融通業務的券商，平均融通業務水位約為淨值159%，距離四倍上限仍有空間。即便部分券商比率偏高，也多是券商基於自身風險胃納與內控考量，自主進行調整。

針對券商公會提出，希望將不限用途融通總額上限，由現行淨值四倍提高至六倍，並同步放寬負債淨值比等建議，彭金隆證實，已透過法規調適平台提出，目前由證交所評估中。

林修銘說，券商希望有更多資金投入資本市場，但還需考慮其他因素。證交所希望券商對客戶KYC落實要更加嚴謹、做好風險控管。

尤其融資業務風險最終仍由券商自行承擔，因此KYC（認識客戶）與授信管理必須更嚴謹。

證交所也表示，目前正積極與券商公會、證期局協商，會依資本市場變化與券商需求，在風險可控前提下研議調整方向，希望能盡快提出方案。

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