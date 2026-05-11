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不限用途借貸的融資業務淨值倍數能否提高？證交所最快2個月給答案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
不限用途借貸的融資業務淨值倍數能否提高？證交所董事長林修銘表示，最快2個月給答案。圖/本報資料照片
不限用途借貸的融資業務淨值倍數能否提高？證交所董事長林修銘表示，最快2個月給答案。圖/本報資料照片

不限用途借貸的融資業務淨值倍數能否提高？證交所董事長林修銘今日在財委會備詢時指出，金管會對此已積極研議，會在風險控管許可之下，因應市場的轉變來回應證券商的需求，證交所預定在2至3個月提出完整報告。

立委李坤城詢問，很多投資者現在用抵押擔保的方式來買ETF（指數型股票基金），風險是否升高？金管會主委彭金隆回應，融資買股原本就有擔保品，現在融資餘額是在上升中，不限用途借貸的業務量已達到4千多億元的水準，對於投資者質押的狀況會再了解。券商公會的確已有透過金管會的法規調適平台，提出放寬融資等業務的淨值倍數至6倍的意見，現行規定是不能超過4倍，但目前平均值則還不到160%，據他了解，是有一些淨值較小的券商有這方面的開發需求，金管會正在請交易所研議當中。

對於風控，李坤城詢問，券商是否由銀行來把關，來緊縮客戶的借貸額度、上調利率？林修銘則回應，關於信用功能，現在已向券商強調希望落實對客戶的KYC（認識客戶），做好風控：「而非從銀行端來解決，風險大部分都是券商來過濾，」林修銘強調，已向券商要求對客戶做更嚴謹的KYC。

李坤城也詢問，是否已發生券商沒有錢，到處去找錢的情況？林修銘表示，目前券商的淨值倍數平均比率不到160%，因此錢還有，但券商仍希望基於業務的承作，能有更高的比重，證交所預計在二至三個月提出解決方案。

證交所 彭金隆

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