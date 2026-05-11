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新台幣走勢偏向區間盤整 短線升值動能有限

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價11日早盤以31.41元開出，較前一交易日升值1.9分，盤中區間介於31.385至31.43元之間，呈現窄幅整理格局。與此同時，美元指數持續在98上方震盪，顯示國際匯市觀望氣氛濃厚，在缺乏明確方向性訊號下，新台幣走勢偏向區間盤整，短線升值動能有限。

美國最新經濟數據觀察，通膨預期出現溫和降溫跡象，但能源價格仍構成不小壓力。自伊朗戰事爆發以來，全美汽油價格累計漲幅已逾五成，顯示供給面衝擊仍在延續。在此情況下，即使整體通膨預期未進一步惡化，但高油價對實質購買力的侵蝕效果仍將持續。

消費者1年期通膨預期由4.7%下滑至4.5%，低於市場預期的4.8%；5至10年中長期通膨預期亦由3.5%降至3.4%，同樣低於預期。通膨預期回落，反映市場對價格壓力進一步失控的疑慮暫時緩解，對美元形成一定程度的壓抑。

然而，5月密西根大學消費者信心指數持續走弱，已逼近歷史低點且低於市場預期。其中，現況指標自52.5大幅下滑至47.8，創下調查以來新低，顯示消費者對當前經濟與個人財務狀況評價明顯惡化；儘管預期指標較前月低點略有回升，為今年以來首度改善，但整體仍處於低檔，顯示未來景氣信心尚未明顯回穩。

進一步觀察細項數據，消費者對家庭財務與實質收入成長的預期同步轉弱，連帶影響耐久財購買意願，由66降至60，其中購車條件更由45大幅滑落至38。顯示在高利率與能源價格攀升的雙重壓力下，家庭購買力持續受到侵蝕。此外，約三分之一受訪者主動提及汽油價格上漲，另有約三成關注關稅與物價問題，凸顯生活成本上升已成為壓抑消費信心的關鍵因素。

匯銀分析，短期而言，美元指數料仍維持區間震盪格局，新台幣匯價亦將隨國際資金流向與風險情緒變化，呈現偏盤整走勢。

通膨 美元指數 美國

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