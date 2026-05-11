快訊

聶永真以98萬得標中油logo更改案 董座方振仁：目前暫緩

普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電走弱資金轉進機器人記憶體 台股盤中漲289點

中央社／ 台北11日電
台股11日開盤漲110.06點，加權股價指數為41714點，成交金額新台幣195億元。中央社
台股11日開盤漲110.06點，加權股價指數為41714點，成交金額新台幣195億元。中央社

台股今天震盪走高，盤中最高來到41893.85點，上漲289.91點，指數站穩41800點之上；權王台積電下跌35元，為2255元。市場資金轉進機器人、記憶體族群，相關概念股盤中表現亮眼。

截至10時20分，大盤指數為41832.29點，上漲228.35點，成交值約新台幣6188億元。

其他權值股盤中表現，鴻海上漲3元，為253元；聯發科上漲120元，為3750元；台達電上漲45元，為2245元。

機器人概念股盤中表現，大銀微系統與蔚華科皆攻上漲停；聯策、上銀皆上漲逾9%，台灣精銳上漲逾6%。

記憶體概念股盤中，群聯、南亞科亮燈漲停、華邦電上漲逾9%、創見與晶豪科皆上漲逾8%。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天維持上漲走勢，不過指數早盤出現部分獲利了結賣壓，部分漲多個股出現震盪整理，使大盤漲幅收斂；但櫃買指數明顯上漲，加上盤中上漲家數明顯多於下跌家數，市場多頭氣氛不變。

至於指數是否挑戰42000點關卡，他認為，與市場氣氛及資金動能有關，目前盤勢偏向高檔震盪整理格局。

群聯 聯發科 台達電

延伸閱讀

台股開高後震盪整理 台積電跌20元

中東戰火衝擊台股震盪！他直指「低點到來」：全力買進發哥

無懼美伊談判再陷僵局台股開高！台積續弱…記憶體、載板、面板接力續攻

美股續強台指期夜盤漲 投顧：台股有望衝42000點

相關新聞

13家金控配息全公告！「這4檔」穩守5%殖利率...元大金0050、0056太吸金衝6.9%

時序進入台股除權息旺季，每年重頭戲除了領股東紀念品之外，最重要的就是各家公司的配息情況，對股民來說，有配發股利又有紀念品可拿當然是最樂見的！

大哥沒有輸！電子五哥營收全出爐、全都比不過鴻海老大哥

電子代工大廠4月營收出爐，鴻海（2317）4月營收8,321億元，持續超越電子五哥，法人預估，鴻海今年全年營收穩坐9兆元以上，挑戰10兆元，穩坐電子五個龍頭寶座。

交易量太大致券商APP當機 證交所找券商喝咖啡要求擴大頻寬

交易量太大使券商APP當機，證交所出手。金管會主委彭金隆今日在備詢時強調，隨著股市交易量擴大，金管會已由證期局、證交所督導來進行券商擴大頻寬、穩定服務品質，證期局長高晶萍在備詢時進而指出，已由證券交易所出面在4月30日找券商及券商公會來開會，要求提升下單的APP等軟硬體設備的品質，特別要求券商要做到APP不能卡住。

台積電走弱資金轉進機器人記憶體 台股盤中漲289點

台股今天震盪走高，盤中最高來到41893.85點，上漲289.91點，指數站穩41800點之上；權王台積電下跌35元，為...

英特爾傳奪蘋果晶片訂單 台積電跌破5日均線

「華爾街日報」引述知情人士報導，蘋果與英特爾已達成一項初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片。在獨家代工生產蘋果處理...

無懼美伊談判再陷僵局台股開高！台積續弱…記憶體、載板、面板接力續攻

美股費半指數上周五強彈5.51%，美光飆漲15%、英特爾大漲14%，激勵台股11日早盤開高110.06點、來到41,714點。不過，台積電（2330）、聯發科（2454）同步轉弱，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。