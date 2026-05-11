台積電走弱資金轉進機器人記憶體 台股盤中漲289點

台股今天震盪走高，盤中最高來到41893.85點，上漲289.91點，指數站穩41800點之上；權王台積電下跌35元，為2255元。市場資金轉進機器人、記憶體族群，相關概念股盤中表現亮眼。

截至10時20分，大盤指數為41832.29點，上漲228.35點，成交值約新台幣6188億元。

其他權值股盤中表現，鴻海上漲3元，為253元；聯發科上漲120元，為3750元；台達電上漲45元，為2245元。

機器人概念股盤中表現，大銀微系統與蔚華科皆攻上漲停；聯策、上銀皆上漲逾9%，台灣精銳上漲逾6%。

記憶體概念股盤中，群聯、南亞科亮燈漲停、華邦電上漲逾9%、創見與晶豪科皆上漲逾8%。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天維持上漲走勢，不過指數早盤出現部分獲利了結賣壓，部分漲多個股出現震盪整理，使大盤漲幅收斂；但櫃買指數明顯上漲，加上盤中上漲家數明顯多於下跌家數，市場多頭氣氛不變。

至於指數是否挑戰42000點關卡，他認為，與市場氣氛及資金動能有關，目前盤勢偏向高檔震盪整理格局。