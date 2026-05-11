英特爾傳奪蘋果晶片訂單 台積電跌破5日均線

「華爾街日報」引述知情人士報導，蘋果與英特爾已達成一項初步協議，將由英特爾為蘋果裝置生產部分晶片。在獨家代工生產蘋果處理器的局勢出現轉變，台積電今天股價走勢疲弱，盤中拉回至2255元，跌破5日線2272元。

蘋果（Apple）過去多年將iPhone、Macbook等處理器委由台積電獨家代工生產，並是台積電最大客戶。近年隨著人工智慧（AI）快速發展，輝達（NVIDIA）於2025年首度超越蘋果，成為台積電最大客戶。

「華爾街日報」指出，蘋果與英特爾（Intel）已進行超過一年的密集談判，並於最近幾個月敲定正式協議，英特爾將為蘋果裝置生產部分晶片。

對於大客戶蘋果部分晶片將委由英特爾代工一事，台積電表示，不評論市場傳聞。

市場人士認為，因AI需求強勁，台積電先進製程產能滿載，蘋果為確保產能無虞，才會增加代工供應商。台積電具製程技術領先優勢，未來仍會是蘋果處理器主要代工廠。

台積電今天股價受到蘋果委由英特爾代工消息衝擊，盤中一度拉回至2255元，跌破5日線，下跌35元，市值滑落至新台幣58.47兆元，影響大盤約278點。