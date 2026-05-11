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交易量太大致券商APP當機 證交所找券商喝咖啡要求擴大頻寬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
交易量太大使多家券商APP當機，證交所日前找券商喝咖啡要求擴大頻寬。圖 /本報系資料照片
交易量太大使多家券商APP當機，證交所日前找券商喝咖啡要求擴大頻寬。圖 /本報系資料照片

交易量太大使券商APP當機，證交所出手。金管會主委彭金隆今日在備詢時強調，隨著股市交易量擴大，金管會已由證期局、證交所督導來進行券商擴大頻寬、穩定服務品質，證期局長高晶萍在備詢時進而指出，已由證券交易所出面在4月30日找券商及券商公會來開會，要求提升下單的APP等軟硬體設備的品質，特別要求券商要做到APP不能卡住。

立委賴士葆質詢時指出，包括國泰、台新、群益第一金證券、台新證與元富證的合併，在4月7日、14日、20日都陸續傳出包括當機、交易緩慢等各種的APP下單異常狀況，他詢問彭金隆是否全面要求券商擴大頻寬，來解決網路壅塞造成的問題。

證交所董事長林修銘在備詢時也指出，要求券商強化資訊設備維持APP使用的順暢已在進行中，並已與券商開會討論，會盡快提出全套的解決方案。

群益 第一金證券 證交所

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