13家金控配息全公告！「這4檔」穩守5%殖利率...元大金0050、0056太吸金衝6.9%

時序進入台股除權息旺季，每年重頭戲除了領股東紀念品之外，最重要的就是各家公司的配息情況，對股民來說，有配發股利又有紀念品可拿當然是最樂見的！

除了AI股之外，最受市場股民關注的族群之一，絕對就是金控股了！國內金控股民數累計有超過600萬，足以可見其受歡迎程度有多高！而13家金控今年的股利政策皆已全數公告，現在就來看看誰的配息表現最好？

股票代碼 金控名稱 股價 現金股利（元） 股票股利（元） 除權息參考價 還原殖利率 2885 元大金 56.50 1.80 0.400 52.60 6.90% 5880 合庫金 23.05 0.80 0.250 21.71 5.82% 2890 永豐金 31.00 1.10 0.200 29.31 5.43% 2880 華南金 33.30 1.35 0.100 31.63 5.00% 2891 中信金 56.40 2.50 0.000 53.90 4.43% 2892 第一金 29.50 1.30 0.000 28.20 4.40% 2881 富邦金 96.70 4.25 0.000 92.45 4.39% 2882 國泰金 80.00 3.50 0.000 76.50 4.37% 2883 凱基金 22.90 1.00 0.000 21.90 4.36% 2886 兆豐金 40.20 1.75 0.000 38.45 4.35% 2884 玉山金 32.50 1.40 0.000 31.10 4.30% 2889 國票金 14.65 0.50 0.089 14.03 4.25% 2887 台新新光金 23.80 1.00 0.000 22.80 4.20% 註：還原殖利率、除權息參考價以2026.05.08收盤價為基礎計算

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網、證交所

在上個月專欄中筆者有提到，當個股出現「配股又配息」的情況時，看殖利率時要以還原殖利率來做比較。不過懶得自己動手算也沒關係，現在網路上也有很多工具可以直接計算。

本篇統一資料時間（5月8日）收盤價為計算還原殖利率的基礎，13家金控中有4家還原殖利率突破5%，分別是：

1.元大金（2885）：6.90% 2.合庫金（5880）：5.82% 3.永豐金（2890）：5.43% 4.華南金（2880）：5.00%

對比過去金控股們多數殖利率在3%～4%的水準來說，表現可是相當強勁，至於其餘金控都在4%上、表現也不差。

台股創高、金控獲利頻創高 「這些金控」值得期待

台股4萬點牛氣沖天，在股市屢創新高的情況下，以投信、證券這些事業體為獲利主力的金控，未來獲利表現就非常值得期待。

怎麼說呢？因為一旦獲利愈多，隔年配息自然就愈有可能會配得更好、愈優渥，最典型的例子就是元大金。

其實這也不難理解，多頭下股市熱絡、投信事業體獲利大餅也就更大了，再加上許多知名、大型的ETF都是元大投信發行的，如元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等國民ETF，不論是買高股息還是市值型，只要是元大發行的，自然也就賺愈多，換句話說，投信事業體就是元大金獲利的基本盤。

以3月自結累計EPS來看，旗下有5大事業體，分別有證券、銀行、期貨、人壽和投信，當中以投信事業體最賺錢、累計EPS為5.69元，反觀其他事業體都不足3元，更能看出投信事業體有多賺、獲利為其他事業體的1~2倍以上，非常驚人。

其他投信、證券事業體獲利相對顯著的金控，玉山金、永豐金、凱基金也是其中之ㄧ。

另外壽險金控（以保險事業體為獲利主軸的金控）的部分也值得關注，除了過去疫情期間獲利大挫之外，多數時候可說是賺到流油，例如金控雙雄的富邦金、國泰金，旗下的產險公司EPS獲利也都是其他事業體的數倍之多，有興趣的朋友可每月月中至公開資訊觀測站中，查閱EPS結構情況。

總的來說，在AI狂潮、台股大多頭之勢下，金控們獲利也是非常值得期待！在追逐股性活潑的AI族群之時，配置部分資金在這些相對穩健、成長有感的金控上，也是個不錯的選擇。

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