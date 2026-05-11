13家金控配息全公告！「這4檔」穩守5%殖利率...元大金0050、0056太吸金衝6.9%
時序進入台股除權息旺季，每年重頭戲除了領股東紀念品之外，最重要的就是各家公司的配息情況，對股民來說，有配發股利又有紀念品可拿當然是最樂見的！
除了AI股之外，最受市場股民關注的族群之一，絕對就是金控股了！國內金控股民數累計有超過600萬，足以可見其受歡迎程度有多高！而13家金控今年的股利政策皆已全數公告，現在就來看看誰的配息表現最好？
|股票代碼
|金控名稱
|股價
|現金股利（元）
|股票股利（元）
|除權息參考價
|還原殖利率
|2885
|元大金
|56.50
|1.80
|0.400
|52.60
|6.90%
|5880
|合庫金
|23.05
|0.80
|0.250
|21.71
|5.82%
|2890
|永豐金
|31.00
|1.10
|0.200
|29.31
|5.43%
|2880
|華南金
|33.30
|1.35
|0.100
|31.63
|5.00%
|2891
|中信金
|56.40
|2.50
|0.000
|53.90
|4.43%
|2892
|第一金
|29.50
|1.30
|0.000
|28.20
|4.40%
|2881
|富邦金
|96.70
|4.25
|0.000
|92.45
|4.39%
|2882
|國泰金
|80.00
|3.50
|0.000
|76.50
|4.37%
|2883
|凱基金
|22.90
|1.00
|0.000
|21.90
|4.36%
|2886
|兆豐金
|40.20
|1.75
|0.000
|38.45
|4.35%
|2884
|玉山金
|32.50
|1.40
|0.000
|31.10
|4.30%
|2889
|國票金
|14.65
|0.50
|0.089
|14.03
|4.25%
|2887
|台新新光金
|23.80
|1.00
|0.000
|22.80
|4.20%
註：還原殖利率、除權息參考價以2026.05.08收盤價為基礎計算
資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網、證交所
在上個月專欄中筆者有提到，當個股出現「配股又配息」的情況時，看殖利率時要以還原殖利率來做比較。不過懶得自己動手算也沒關係，現在網路上也有很多工具可以直接計算。
本篇統一資料時間（5月8日）收盤價為計算還原殖利率的基礎，13家金控中有4家還原殖利率突破5%，分別是：
1.元大金（2885）：6.90%
2.合庫金（5880）：5.82%
3.永豐金（2890）：5.43%
4.華南金（2880）：5.00%
對比過去金控股們多數殖利率在3%～4%的水準來說，表現可是相當強勁，至於其餘金控都在4%上、表現也不差。
台股創高、金控獲利頻創高 「這些金控」值得期待
台股4萬點牛氣沖天，在股市屢創新高的情況下，以投信、證券這些事業體為獲利主力的金控，未來獲利表現就非常值得期待。
怎麼說呢？因為一旦獲利愈多，隔年配息自然就愈有可能會配得更好、愈優渥，最典型的例子就是元大金。
其實這也不難理解，多頭下股市熱絡、投信事業體獲利大餅也就更大了，再加上許多知名、大型的ETF都是元大投信發行的，如元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等國民ETF，不論是買高股息還是市值型，只要是元大發行的，自然也就賺愈多，換句話說，投信事業體就是元大金獲利的基本盤。
以3月自結累計EPS來看，旗下有5大事業體，分別有證券、銀行、期貨、人壽和投信，當中以投信事業體最賺錢、累計EPS為5.69元，反觀其他事業體都不足3元，更能看出投信事業體有多賺、獲利為其他事業體的1~2倍以上，非常驚人。
其他投信、證券事業體獲利相對顯著的金控，玉山金、永豐金、凱基金也是其中之ㄧ。
另外壽險金控（以保險事業體為獲利主軸的金控）的部分也值得關注，除了過去疫情期間獲利大挫之外，多數時候可說是賺到流油，例如金控雙雄的富邦金、國泰金，旗下的產險公司EPS獲利也都是其他事業體的數倍之多，有興趣的朋友可每月月中至公開資訊觀測站中，查閱EPS結構情況。
總的來說，在AI狂潮、台股大多頭之勢下，金控們獲利也是非常值得期待！在追逐股性活潑的AI族群之時，配置部分資金在這些相對穩健、成長有感的金控上，也是個不錯的選擇。
◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
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