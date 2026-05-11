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SCFI 反彈 法人看好海運股近期營運表現
反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為1,954.21點，較前一周上漲2.24%，其中，美東線周漲3.28%，美西線周漲3.82%，歐洲線運價周漲4.93%；分析師指出，考量紅海短期復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，持續看好海運股近期營運表現。
法人機構指出，因政治地緣因素恐影響供應鏈不穩，貨主旺季有望提前出貨，運價將於5月回升。此外，燃油成本推升之下，航商穩價意願將逐趨積極，加上紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素，皆有利遠洋線第3季旺季運價走勢。
展望2026年，根據國際研究機構預測，2026年貨櫃海運市場運力供給年成長將由2025年的6.9%下滑至3.8%，需求則由2025年的3.5%下滑至2.5%，供過於求壓力有望較2025年舒緩。
此外，近期新加坡低硫油價格持續走跌，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近800美元。若以低硫油價格漲價100美元估算，美西線燃油每40呎櫃成本上漲100美元、歐洲線燃油每20呎櫃成本約上漲50美元；以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞，待時序進入需求旺季，燃油成本無法完全轉嫁的風險將相對有限。
其中，國內三家貨櫃航商中，長榮海運安裝脫硫器時間較早、比例較高，因此，在高油價期間受到燃油成本上漲衝擊將相對較小，而整體來說，看好海運股近期營運表現。
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