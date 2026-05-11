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無懼美伊談判再陷僵局台股開高！台積續弱…記憶體、載板、面板接力續攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股11日早盤開高110.06點、來到41,714點。中央社
台股11日早盤開高110.06點、來到41,714點。中央社

美股費半指數上周五強彈5.51%，美光飆漲15%、英特爾大漲14%，激勵台股11日早盤開高110.06點、來到41,714點。不過，台積電（2330）、聯發科（2454）同步轉弱，拖累大盤一度翻黑；所幸智邦（2345）、台達電（2308）、南亞科（2408）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、欣興（3037）等電子權值要角群起而上，帶動記憶體、載板、面板等族群接棒續攻，多空於41,600~41,900點間激烈交鋒。

美國非農就業數據優於預期，緩解市場對經濟放緩疑慮，美股四大指數上周五全面收高，那指、標普500同步改寫新高，費半指數大漲5.51%。半導體股強勢領軍，美光飆漲15%、英特爾大漲14%，但台積電ADR逆勢小跌0.6%，市場關注AI與半導體族群能否續強。

盤面上，五大權值股漲多跌少。台積電開低25元、報2,265元，聯發科開低55元、報3,575元；但台達電開高為2,215元、鴻海開高在256.5元、日月光投控（3711）開高報526元。

類股方面，電子通路、通信網路、塑化、油電然氣等漲幅居前，居家生活、生醫、食品、半導體等走勢相對疲弱。群創（3481）、力積電、南亞科交投火熱。

回顧台股8日表現，集中市場收盤下跌329.84點，收41,603.94點，成交量1.24兆元。三大法人賣超億元，包括外資賣超億元、投信買超億元、自營商賣超億元。

法人指出，台股前波分別爆出1.52兆元天量並改寫42,156.06點新高後，近期成交值逐步收斂，反映市場追價力道降溫，但只要未跌破天量低點40,616點，仍屬強勢整理格局。後續除觀察台積電尾盤走勢與ADR表現外，市場也聚焦營收、季報與外資動向；在聯準會維持利率不變、就業市場仍具韌性下，高殖利率與具基本面支撐個股，仍是資金布局重心。

英特爾 聯發科 南亞科

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