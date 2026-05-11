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大哥沒有輸！電子五哥營收全出爐、全都比不過鴻海老大哥

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影 蕭君暉
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影 蕭君暉

電子代工大廠4月營收出爐，鴻海（2317）4月營收8,321億元，持續超越電子五哥，法人預估，鴻海今年全年營收穩坐9兆元以上，挑戰10兆元，穩坐電子五個龍頭寶座。

鴻海4月營收8,321億元，月增3.53%，年增29.74%；今年前四個月營收為2.96兆元，年增29.70%，均創同期新高，主要是持續受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，第2季營運將優於第1季，下半年在輝達（NVIDIA）Vera Rubin新產品與蘋果新款iPhone 18系列挹注下，可望優於上半年，法人預期，今年業績可望逐季上升，持續挑戰歷史新高。

廣達（2382）4月營收3,399億元，月減6.3%，年增120.7%，創歷史次高，同期新高；今年前四個月營收為1.149兆元，創同期新高，並站上兆元，年增79.6%。

緯創（3231）4月營收為2,834.37億元，月減14.89%，年增111.99%，今年前四個月營收1.129兆元，均創同期新高，年增135.27%。

英業達（2356）4月營收847.87億元，月增14.75%、年增36.53%；累計前四個月營收2850.97億元，年增30.1％。

和碩（4938）4月營收871.89億元，月增3.84%、年減15.24%，其中，AI伺服器業務，4月業績相比上個月呈現三位數增長，成為營運增長亮點。今年前四個月營收為3,312.95億元，年減11.73%。

仁寶（2324）4月合併營收719.79億元，月減19.3％，年增15.5％；今年前四個月營收2,732.83億元，年增4.5％。仁寶持續轉型，AI伺服器業務已經開始陸續發酵。

鴻海 輝達

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