大哥沒有輸！電子五哥營收全出爐、全都比不過鴻海老大哥

彭博資訊報導，市場重心轉向亞洲AI科技類股，推動南韓、台灣股市本月以來漲幅分居全球冠、亞軍，許多策略師都建議押注續漲。摩根大通（小摩）認為，目前硬體仍是AI題材獲利支柱，台股仍是衡量此一主題最有效的指標。

2026-05-11 02:13