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美股續強台指期夜盤漲 投顧：台股有望衝42000點

中央社／ 台北11日電
美國經濟數據顯示景氣仍具韌性，加上AI與半導體族群續強，有助台股延續多頭氣勢。中央社
美國經濟數據顯示景氣仍具韌性，加上AI與半導體族群續強，有助台股延續多頭氣勢。中央社

美國4月非農就業數據優於市場預期，激勵美股4大指數全面收紅，帶動台指期夜盤上漲361點。投顧分析，美國經濟數據顯示景氣仍具韌性，加上AI與半導體族群續強，有助台股延續多頭氣勢，指數有機會挑戰42000點關卡。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲1.7%，台積電ADR下跌0.6%，英特爾漲 13.93%，創近期波段新高。

此外，美國總統川普預計本週前往中國訪問，美國資深官員指出，川普將與中國國家主席習近平持續就台灣議題進行對話，不預期美國政策有任何改變。

美股8日表現，儘管美伊再次發生衝突，導致結束中東戰爭期望受挫，但美國公布4月新增11萬5000人就業數據，為原先預期2倍多，激勵美股收紅，標準普爾500和那斯達克指數再創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲12.19點，或0.02%，收在49609.16點；標準普爾500指數上漲61.82點，或0.84%，收在7398.93點；以科技股為主的那斯達克指數上漲440.88點，或1.71%，收在26247.08點；費城半導體指數上漲614.507點，或5.51%，收在11775.500點。

台股8日表現，下跌329.84點，收在41603.94點，外資及陸資轉為賣超新台幣120.84億元，終止連續4個交易日買超。

根據證交所資料，外資賣超前5名中，主動統一台股增長達10.66萬張，高居榜首；力積電遭調節5.9萬張，賣超元大台灣50（0050）4.61萬張，賣超華新3.7萬張，凱基台灣TOP50（009816）遭調節3.19萬張。

投顧表示，近期第1季財報陸續公布，市場將回歸基本面檢視個股表現。

美股 英特爾 輝達

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