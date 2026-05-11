買台股有如買台積…股市結構性風險難躲

對投資市場而言，台積電已不只是一檔股票，不論是直接買進個股，到透過ＥＴＦ（指數股票型基金）參與，愈來愈多投資人的資產與這家公司高度連動；集保公司統計，台積股東人數截至四月底達二五一萬九一八七戶，其中未滿一張的零股投資人突破二○一萬戶。

券商主管表示，台積不只是法人與外資布局核心，早就是一般散戶、小資族最熟悉的資產，即使資金不多，也能用零股參與台積行情。

投資人即便沒有買台積股票，恐怕也很難擺脫它。證交所資料，台灣第一大ＥＴＦ、元大台灣五十受益人數達二七七萬人，而台積在○○五○的權重達百分之六十一點○四，雖名為「台灣五十」，但其報酬已高度取決於單一個股。

除了○○五○，台積電權重超過六成的還有富邦科技的六成七、富邦台五○為六成一；另五成以上的也有四檔。多檔市值型或科技型ＥＴＦ「含積量」逾五成，已是台股ＥＴＦ結構共同情況。

券商主管指出，以現在台股的特殊情況，投資人不是有台積電就是有投資ＥＴＦ，甚至可能兩者皆有，台積電的影響力就透過這些金融商品，快速擴散到每一個人的投資組合。

當一家公司同時牽動個股、ＥＴＦ與大盤，金融圈人士直言，台股繁榮背後，若愈來愈依賴單一企業支撐，「買台股等於買台積電」的結構性風險，成為全民無法迴避的課題。