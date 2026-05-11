小摩：台股AI硬體鏈看漲 專家點名吸睛族群

彭博資訊報導，市場重心轉向亞洲AI科技類股，推動南韓、台灣股市本月以來漲幅分居全球冠、亞軍，許多策略師都建議押注續漲。摩根大通（小摩）認為，目前硬體仍是AI題材獲利支柱，台股仍是衡量此一主題最有效的指標。

南韓與台灣股市本月來漲幅分別為13.6%與6.9%，今年以來累計漲幅更高達78%、44%，主要受惠三星電子、SK海力士，以及台積電（2330）等科技巨頭在AI熱潮下，日益強大的主導地位。

小摩策略師團隊指出：「美國大型科技股、南韓記憶體與零組件供應商，以及台灣的半導體生態系，都呈現相同的模式：凡是AI硬體瓶頸曝險最高的地方，獲利表現就最強勁。硬體仍是AI題材的獲利支柱，而台灣股市仍是衡量此一主題最有效的指數級指標。」

川習會本周登場，AI政策預料也將成為關鍵議題，許多選擇權策略師都建議做多。小摩預期，在AI主題、更有利的總體背景及強勁基本面支撐下，iShares MSCI新興市場指數型基金（ETF）的表現將繼續超越大盤，建議對該ETF的選擇權部位配置，採取看多結構。投資人已加碼美國「中概股」ETF的買權。

不過，韓、台股市也都呈現一種現象：在股市一路狂飆之際，選擇權成本也升高，顯示投資人為追逐漲勢，正不計代價地搶進買權，推升隱含波動率。

三星證券衍生性商品分析師全均（音譯）認為，目前這種「波動率走高、股價同步走高」的現象，可能還會持續一段時間。

台、韓股市大漲，也正值全球晶片類股勁揚，主因AI支出熱潮不僅嘉惠繪圖處理器（GPU），也擴及傳統的中央處理器（CPU），帶動晶片業獲利前景強勁，壓低本益比，讓股價更顯便宜，漲勢仍無緩和跡象。