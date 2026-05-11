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一周盤前股市解析／晶圓代工、航空 區間操作

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（8日）受美股四大指數走弱拖累，指數以下挫47點開低後，承接買盤進場，推升指數一度由黑翻紅、最多上漲105點，但賣壓隨即出籠、指數翻黑，盤中一度下跌801點，終場跌幅收斂，跌329點、以41,603點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，台股受惠AI基本面加持及資金行情推升，指數在上周再創新高，本周川習會將登場，5月尚有輝達財報、Google IO開發大會及6月初Computex等科技大事吸睛，預估台股強勢震盪盤堅，但外資期貨空單逾5萬口，季線正乖離來到歷史高位，仍須提防行情劇烈波動。

操作上，建議布局績優題材股，追蹤族群包括台積電（2330）及先進製程／封裝、高速傳輸、載板與PCB、滑軌機箱及連接器、被動元件、航太衛星、特用化學及高殖利率概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股價量俱揚，偏多格局不變，操作上仍應聚焦AI供應鏈；亦可留意低檔轉強個股，進行區間操作，看好晶圓代工、ASIC、半導體設備、航空等族群。

第一金投顧協理黃奕銓表示，台股上周一度站上42K大關，技術面呈現強勢的多頭排列，且資金動能由先前的單點拉抬權值股轉向「基期補漲」與「實質業績轉機」族群擴散，由成交量能與個股表態觀察，盤勢正處於健康的換手輪動期。

特別是矽晶圓、ASIC以及伺服器零組件等族群在經歷修正後重獲法人青睞，顯示多方格局未變且結構相對紮實，而部分高評價族群近期震盪幅度劇烈，短線操作應留意位階過高個股的洗盤風險。

晶圓代工 美股 Computex

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彭博資訊報導，市場重心轉向亞洲AI科技類股，推動南韓、台灣股市本月以來漲幅分居全球冠、亞軍，許多策略師都建議押注續漲。摩根大通（小摩）認為，目前硬體仍是AI題材獲利支柱，台股仍是衡量此一主題最有效的指標。

買台股有如買台積…股市結構性風險難躲

對投資市場而言，台積電已不只是一檔股票，不論是直接買進個股，到透過ＥＴＦ（指數股票型基金）參與，愈來愈多投資人的資產與這家公司高度連動；集保公司統計，台積股東人數截至四月底達二五一萬九一八七戶，其中未滿一張的零股投資人突破二○一萬戶。

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加權指數突破40,000點大關，背後核心驅動力是AI浪潮延續。美系四大雲端服務供應商（CSP）陸續上調今年AI資本支出，總金額上看6,500億美元至7,000億美元，是科技史上規模最大的集中基礎建設投資周期，對台廠供應鏈無疑是利多。

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上周台股衝力十足，主要是AI繼續發力，台股多場法說報喜，投資人對獲利前景懷抱希望。再者美伊僵局似有轉圜，又助力推一把，台股一度攻上42000點。法人認為，市場熱度高，上市單日成交量上兆已成常態，但與季線乖離已經來到18%以上，比過往超出甚多，此一現象值得警惕。

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