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AI撐腰台股一路噴！法人：基本面有支撐 惟需注意乖離過高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股衝力十足，法人認為，雖然台股有基本面支撐，但與季線乖離已經來到18%以上，比諸過往超出甚多，此一現象值得警惕。圖／本報資料照片
台股衝力十足，法人認為，雖然台股有基本面支撐，但與季線乖離已經來到18%以上，比諸過往超出甚多，此一現象值得警惕。圖／本報資料照片

上周台股衝力十足，主要是AI繼續發力，台股多場法說報喜，投資人對獲利前景懷抱希望。再者美伊僵局似有轉圜，又助力推一把，台股一度攻上42000點。法人認為，市場熱度高，上市單日成交量上兆已成常態，但與季線乖離已經來到18%以上，比過往超出甚多，此一現象值得警惕。

永豐投顧表示，台股穩步向上，雖然三不五時有拉回，但是多半是紅K作收。由於形成慣性，當沖客容易形成路徑依賴。另外今年以來融資餘額不斷增加，投資人槓桿放大，容易造成羊群效應，建議逢高要降低風險。

不過，近期上市公司密集舉辦法說，多半展現超乎預期的說法，這得益於美國AI建設的海量需求。而出口外銷的總體數據超乎尋常，主計總處也公布1Q經濟成長率高達13%，凡此均說明台股有基本面向上支撐，長線看好。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，這波從4月上旬以來的台股多頭持續強勢，日K線沿5日均線上漲，且目前加權指數價量俱揚，偏多格局不變，操作上仍應以AI供應鏈為主，雖然指數有季線乖離率過大疑慮，但若價量配合得宜、未出現爆量長黑K之前，仍可維持正向看法。

永豐投顧指出，台股基本面沒有問題，各研究機構都上調指數期待。但是短期漲幅大、乖離大，走勢單一方向，容易出現意料之外的變數，建議降低槓桿，選擇AI概念股個股或基金長線持有。指數區間看40000點至43000點。

在選股上，王偉哲建議，可加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以半導體測試、光通訊、半導體設備等產業為優先選擇，減碼電子零組件、EMS，並以集中持股方式參與這波由AI驅動的台股多頭行情。

台股 基金

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