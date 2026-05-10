台股上周漲6.8%周線翻紅 假日前賣壓消化完畢 台股本周續攻機率高

臺灣證券交易所表示，台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，包括4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。對此，證交所已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。

2026-04-22 18:25