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台股上周漲6.8%周線翻紅 假日前賣壓消化完畢 台股本周續攻機率高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

加權指數上周五下跌329點，收在41,603點，成交量1.3兆元。籌碼面部分，三大法人賣超201.6億元，其中外資現貨賣超120.8億元，期貨淨空單增加3,398口至54,530口；投信買超19.5億元，自營商賣超100.3億元。上周台股上漲2,677點，漲幅6.8%，周線翻紅。

永豐期貨指出，8日台股在缺乏新增基本面利空的情況下，市場實際上已經進入典型的假日前整理節奏，尤其周末前資金風險偏好自然下降，短線獲利盤與避險部位同步調節，使得指數呈現震盪消化而非真正轉空。從盤面結構觀察，電子權值股並未出現明顯破壞型賣壓，AI伺服器、高速傳輸、先進封裝等主流族群依舊維持高檔輪動，這代表市場核心多頭架構沒有改變，只是短線漲多後透過橫盤與量縮來釋放浮額。

永豐期貨表示，真正影響市場情緒的關鍵仍在國際政治與美國政策預期，而目前市場其實正在提前押注美伊局勢於周末出現緩和甚至達成階段性共識，原因並不複雜，美國總統川普接下來最重要的外交與經濟主軸是即將登場的川習會，在這個時間點若中東再出現能源或軍事變數，勢必削弱美國談判籌碼，也可能讓油價再度飆升進一步壓抑美國通膨與降息空間，因此對川普而言，先穩定中東、再集中火力處理中美關係，是目前最合理的戰略順序。市場也正是看見這一點，所以即便短線追價意願下降，資金卻沒有明顯撤退，反而持續守在高位等待本周政策與外交消息落地。

台股 美國

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