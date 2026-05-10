台股高檔震盪 本周聚焦美國CPI與MSCI調整

美股8日收紅，標準普爾500和那斯達克指數再創歷史新高，台股上周高檔震盪、周線勁揚2677.31點。分析師指出，目前台股最大壓力來自漲多，長線趨勢維持樂觀，但短線不確定性增加，本周將關注美國4月消費者物價指數（CPI）與MSCI調整結果的影響。

美國公布4月新增11.5萬人就業數據，為原先預期2倍多，激勵美股8日收紅。道瓊工業指數終場上漲12.19點，收在49609.16點；標準普爾500指數上漲61.82點或0.84%，收在7398.93點；以科技股為主的那斯達克指數上漲440.88點或1.71%，收在26247.08點；費城半導體指數上漲614.507點或5.51%，收在11775.5點。

台股8日震盪超過900點，電子權值股熄火，短線資金撤出記憶體族群，終場加權指數收在41603.94點，下跌329.84點，跌幅0.79%，成交值新台幣1兆2450.02億元；台股上周周線上漲達2677.31點。

外資及陸資8日賣超台股120.84億元，終止連續4個交易日買超，調節多檔主動式、市值型ETF（指數股票型基金）與記憶體族群；自營商賣超100.36億元，連4賣；投信買超21.18億元，連13買。

台股資深分析師蔡明翰對中央社記者表示，雖然市場存在地緣政治、油價反彈及報稅季等因素干擾，但近期美股4大雲端業者及蘋果、高通等科技股財報顯示基本面利多延續，長線趨勢並未改變，目前台股震盪屬於漲多後高檔盤整。

展望本周外部變數，蔡明翰認為，市場將關注美國4月核心CPI數據，若年增率低於預期，意味著通貨膨脹壓力減緩，將有助於穩定市場情緒。

此外，指數編纂公司MSCI（明晟）將於台灣時間5月13日公布半年度調整的成分股異動和台股權重變化。蔡明翰表示，受惠於人工智慧（AI）紅利帶動市值成長，MSCI台股權重調整預期偏正向，但對台股長線走勢影響有限。

蔡明翰說，根據過往經驗，MSCI調整更多是反映市值變化的「滾雪球效應」，全球追蹤MSCI指數的基金必須被動調整持股，投資人需留意調整結果於5月29日生效日當天，台股尾盤可能出現較大幅度波動。