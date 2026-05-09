4月富蘭克林美國經濟儀表板：連續23個月整體燈號維持綠燈

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，4月所有經濟數據重新回歸，營建許可亮出「擴張」的綠燈，而失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，利潤率維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續維持「綠燈」，至今已連續23個月亮出綠燈，接近兩年時間。

富蘭克林證券投顧表示，一系列穩健的經濟數據搭配美股企業獲利強勁，顯示美股不僅科技成長題材獲利動能猶強，各產業獲利也趨於均衡，加上美國與伊朗的談判似有進展，有利延續股市良性輪動。觀察本波4月以來全球股市快速反彈，在估值墊高下，短線仍須留意地緣情勢反覆帶來市場波動。整體而言，美國經濟與企業獲利增長仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

隨美國股市自4月起走出一波強勁漲勢，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲提供五項見解：

1. 就業市場：過去幾年就業市場因移民政策變動、人口老化而降溫，但上周初領失業金人數創1969年以來最低，而目前看來AI尚未成為主導大規模裁員的因素，將持續關注AI驅動的就業流失與就業創造，AI這項科技進步可能帶來前所未見的就業機會。 2. 華許領導下的聯準會：貨幣政策決策是由12位聯邦公開市場委員會（FOMC）成員決定，而非僅是聯準會主席，儘管華許公開支持較低的利率，但似乎與FOMC其他成員不一致，這可能使聯準會保持謹慎降息態度，直到中東局勢更明朗為止。 3. 股市是否走得太遠：股市反彈易受中東衝突再度升級影響，特別是在荷莫茲海峽中斷持續時間長於預期下，但相信經濟影響應可控，不會導致實質經濟放緩，股市進一步回檔反而為投資人提供機會。投資人也不應因股市創新高而焦慮，歷史經驗顯示，在股市創新高時進場投資標普500指數一年、三年、五年的回報比股市非創新高期間更佳。 4. 高估值：標普500指數的未來12個月預估本益比已回升至20倍以上，但自疫情以來，美股一直維持高估值，但這並未成為股市上漲的阻力，標普500指數在過去六年上漲147.5%，年化報酬率達16.3%，約為長期平均值的兩倍。 5. 市場機會：持續相信非美國股票相較美股更具吸引力，新興市場依然特別有吸引力，企業獲利預估的強勁上修推動了其表現，並支持持續良好的基本面展望；此外，成熟的非美國股市也應會受惠於正向企業獲利上修與具吸引力的估值。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾指出，樂觀看待2026年美股，市場環境將有利股市市場廣度擴散，科技以外的產業、市值低於巨型股的公司都將湧現新的投資機會，並為中小型股帶來優勢；此外，2026年將重點放在由AI、自動化等主題，這些主題目前不僅在科技領域，也為醫療保健、金融、工業、能源帶來可衡量的生產力提升，但也需關注美國經濟的潛在風險，包含通膨、監管壓力、地緣政治摩擦、基礎設施瓶頸、不利的政策轉變。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場已出現明顯結構性轉型，不同於2000年初期波動劇烈特性，近年其市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當，因新興市場投資標的已轉向具全球競爭力的產業領頭羊，企業公司治理與資本紀律亦明顯改善。2022-2023年疫情之後新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環，2026年獲利成長率預估約30%、2027年約15%，這是目前全球主要股票市場中最高的盈餘成長率，有助提振新興股市相對成熟股市的表現。