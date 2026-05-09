快訊

吳慷仁微博親回「不是台獨」衝上熱搜！被挖曾自稱「安徽人」：想回老家

MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

健保費明年確定不漲！石崇良稱後年要看這件事「該漲就漲」

聽新聞
0:00 / 0:00

4月富蘭克林美國經濟儀表板：連續23個月整體燈號維持綠燈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈。資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資
過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈。資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，4月所有經濟數據重新回歸，營建許可亮出「擴張」的綠燈，而失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，利潤率維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續維持「綠燈」，至今已連續23個月亮出綠燈，接近兩年時間。

富蘭克林證券投顧表示，一系列穩健的經濟數據搭配美股企業獲利強勁，顯示美股不僅科技成長題材獲利動能猶強，各產業獲利也趨於均衡，加上美國與伊朗的談判似有進展，有利延續股市良性輪動。觀察本波4月以來全球股市快速反彈，在估值墊高下，短線仍須留意地緣情勢反覆帶來市場波動。整體而言，美國經濟與企業獲利增長仍具韌性，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

隨美國股市自4月起走出一波強勁漲勢，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲提供五項見解：

1. 就業市場：過去幾年就業市場因移民政策變動、人口老化而降溫，但上周初領失業金人數創1969年以來最低，而目前看來AI尚未成為主導大規模裁員的因素，將持續關注AI驅動的就業流失與就業創造，AI這項科技進步可能帶來前所未見的就業機會。

2. 華許領導下的聯準會：貨幣政策決策是由12位聯邦公開市場委員會（FOMC）成員決定，而非僅是聯準會主席，儘管華許公開支持較低的利率，但似乎與FOMC其他成員不一致，這可能使聯準會保持謹慎降息態度，直到中東局勢更明朗為止。

3. 股市是否走得太遠：股市反彈易受中東衝突再度升級影響，特別是在荷莫茲海峽中斷持續時間長於預期下，但相信經濟影響應可控，不會導致實質經濟放緩，股市進一步回檔反而為投資人提供機會。投資人也不應因股市創新高而焦慮，歷史經驗顯示，在股市創新高時進場投資標普500指數一年、三年、五年的回報比股市非創新高期間更佳。

4. 高估值：標普500指數的未來12個月預估本益比已回升至20倍以上，但自疫情以來，美股一直維持高估值，但這並未成為股市上漲的阻力，標普500指數在過去六年上漲147.5%，年化報酬率達16.3%，約為長期平均值的兩倍。

5. 市場機會：持續相信非美國股票相較美股更具吸引力，新興市場依然特別有吸引力，企業獲利預估的強勁上修推動了其表現，並支持持續良好的基本面展望；此外，成熟的非美國股市也應會受惠於正向企業獲利上修與具吸引力的估值。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾指出，樂觀看待2026年美股，市場環境將有利股市市場廣度擴散，科技以外的產業、市值低於巨型股的公司都將湧現新的投資機會，並為中小型股帶來優勢；此外，2026年將重點放在由AI、自動化等主題，這些主題目前不僅在科技領域，也為醫療保健、金融、工業、能源帶來可衡量的生產力提升，但也需關注美國經濟的潛在風險，包含通膨、監管壓力、地緣政治摩擦、基礎設施瓶頸、不利的政策轉變。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場已出現明顯結構性轉型，不同於2000年初期波動劇烈特性，近年其市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當，因新興市場投資標的已轉向具全球競爭力的產業領頭羊，企業公司治理與資本紀律亦明顯改善。2022-2023年疫情之後新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環，2026年獲利成長率預估約30%、2027年約15%，這是目前全球主要股票市場中最高的盈餘成長率，有助提振新興股市相對成熟股市的表現。

美股 美國 富蘭克林

延伸閱讀

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

美國經濟不衰退！00981D經理人曝震盪市況避風港：先求穩拿票息

歐股吸睛 投資潛力浮現

十檔ETF新秀 紅不讓

相關新聞

4月富蘭克林美國經濟儀表板：連續23個月整體燈號維持綠燈

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，4月所有經濟數據重新回歸，營建許可亮出「擴張」的綠燈，而失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，利潤率維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續維持「綠燈」，至今已連續23個月亮出綠燈，接近兩年時間。

安聯投信：短線利空為逢低布局機會 而非多頭反轉訊號

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與AI題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

就市論勢／光通訊、半導體鏈 聚光

台股昨（8）日小幅回檔，仍維持在41,000點之上；台股周線強彈6.87%，漲2,677點。本周三大法人僅自營商站在賣方，外資與投信回補台股，外資單周買超1,803.98億元，為今年來單周第二大買超，三大法人合計買超1,799.09億元。

一周熱門零股／0050、鴻海、南亞科 人氣旺

台股本周零股焦點，主要在美伊之爭、經濟數據表現等各項多空因素，本周行情站穩4萬點，投資人藉零股參與後市，其中鴻海（2317）等大型電子權值股為交投重心。

ETN趨勢導航／統一IC設計臺灣N 飆20%

台股本周拜美、台人工智慧（AI）概念股財報及展望亮眼，加上國際油價下跌，跟進美股延續創高走勢，站穩40,000點大關，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以統一IC設計臺灣N（020031）飆20.0%拔得頭籌。

美EMS巨頭Flex財報亮眼 大摩按讚這三家台廠、台達電列首選

美商全球電子製造服務巨頭Flex公布財報後優於預期，摩根士丹利（大摩）證券在最新「電源與散熱解決方案」報告中指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達（6805）等給予「優於大盤」評等；反之對光寶科（2301）、雙鴻（3324）、建準（2421）等給予「中立」評等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。