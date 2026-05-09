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安聯投信：短線利空為逢低布局機會 而非多頭反轉訊號

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與AI題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近來市場持續對中東反覆的情勢鈍化、美國科技股走勢強勁及台美財報題材等帶動下，台股動能充沛；4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

蕭惠中表示，這些表現相對亮眼的族群，包括晶圓代工、IC設計、AI、PCB相關族群、記憶體、電源供應器、機殼、被動元件、矽晶圓等。在資金充沛的情況下，盤面類股快速輪動，且不斷推升大盤；4月單月大漲超過7,200點，5月迄今延續並已大漲超過3,000點，台股後市仍可期。

蕭惠中表示，台股在急漲後進入高檔整理階段，隨著財報陸續揭曉，利多消息出籠後，部分短線累積較大漲幅標的也面臨而獲利了結，致使盤面上整理呈現個股輪動態勢；另一方面，AI算力競賽引爆包括高速傳輸銅箔基板（CCL） 需求大幅擴張，其他相關零組件也呈現供應吃緊。

策略上，施政廷表示，量化因子與主動選股在個股表現高度分化的環境中，主動式管理優勢將被進一步凸顯。透過多因子模型，將投資組合的因子權重與追蹤誤差（Tracking Error）進行聯合最佳化，動態調整持股結構，是現階段應對資金輪動與極端波動、進而最大化風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）的最有效路徑。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題放在受惠AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

投信 中東 台股

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