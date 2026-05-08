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外資賣超120億元終止連4買 提款主動式ETF

中央社／ 台北8日電

台股今天跌329.84點，收在41603.94點，外資陸資轉為賣超新台幣120.84億元，終止連續4個交易日買超，調節多檔主動式ETF（指數股票型基金）、市值型ETF與記憶體族群，其中主動統一台股增長（00981A）遭賣超10.66萬張最多。

台股今天高檔震盪超過900點，電子權值股普遍熄火，短線資金撤出記憶體族群，終場加權指數收在41603.94點，下跌329.84點，跌幅0.79%，成交值新台幣1兆2450.02億元；台股本週週線上漲達2677.31點。

三大法人今天合計賣超台股200.02億元，自營商賣超100.36億元，連4賣；投信買超21.18億元，連13買；外資及陸資賣超120.84億元，終止連4買。

根據證交所資料，外資賣超前5名中，主動統一台股增長達10.66萬張，高居榜首；力積電遭調節5.9萬張，賣超元大台灣50（0050）4.61萬張，賣超華新3.7萬張，凱基台灣TOP50（009816）遭調節3.19萬張。

外資賣超第6至10名依序為主動野村臺灣高息（00999A）、台化、主動群益台灣強棒（00982A）、臺企銀、華邦電。

投信主要布局被動元件、面板和記憶體，買超前10名以國巨6097張最多，其次依序為群創、聯電、禾伸堂、南亞科、華邦電、長榮航、台積電、大聯大、勤誠。

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