外資賣超120億元終止連4買 提款主動式ETF

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價走勢驚人，在短短六個營業日內累積漲幅衝破35.8％，起迄價差更達1,020元。強勢表現不僅引發市場高度關注，也因觸及多項交易異常指標，自昨日起被證交所強制關進「禁閉室」進行5分鐘分盤交易熱度卻不減，8日又觸及證交所公布「注意股」標準，若繼續飆漲，下階段恐將面臨更嚴格的20分鐘分盤交易處置。

2026-05-08 19:37