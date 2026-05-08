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美EMS巨頭Flex財報亮眼 大摩按讚這三家台廠、台達電列首選

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

美商全球電子製造服務巨頭Flex公布財報後優於預期，摩根士丹利（大摩）證券在最新「電源與散熱解決方案」報告中指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）、富世達（6805）等給予「優於大盤」評等；反之對光寶科（2301）、雙鴻（3324）、建準（2421）等給予「中立」評等。

雖然大摩尚未將Flex納入研究範圍，不過大摩科技硬體下游主管施曉娟表示，Flex於近期法說會中宣布，計劃在2027年第1季前，將雲端與電源基礎設施（CPI）部門分拆為獨立上市公司，預計CPI部門2027會計年度營收將年增65%至75%，2028會計年度年增幅更可望突破80%。

事實上，Flex已取得多家超大規模雲端業者（Hyperscaler）訂單，其中包括與Google簽署多年期合作協議，合作範圍涵蓋電源架構、散熱系統及運算整合部署。此外，Flex也已完成對Electrical Power Products的收購，進一步強化公用事業級電源基礎設施布局。

施曉娟進一步分析，從此次Flex法說會中觀察，看好Flex於CPI業務的強勁成長前景，以及與超大規模雲端業者的合作進展，AI基礎設施的相關支出可望維持高檔，至少延續至2028至2029年，與近期亞洲電源與散熱供應鏈業者的看法一致。

此外，施曉娟指出，為AI資料中心提供「端到端」電源與散熱解決方案，已成為亞洲供應鏈的重要趨勢，例如台達電與鴻海（2317）皆積極布局模組化資料中心解決方案。

台廠中，大摩給予台達電目標價1,976元、奇鋐維持2,750元、富世達由2,150元升至2,426元，均為「優於大盤」評等；光寶科維持170元、雙鴻由1,200元降至1,080元、建準175元降至165元，皆為「中立」評等。

施曉娟補充，Flex在電源供應器相關產品領域，為台達電與光寶科的競爭對手；在散熱產品方面，則與奇鋐、雙鴻等廠商互別苗頭。

值得注意的是，大摩已將台達電列為「首選股」（Top Pick）。施曉娟表示，台達電今年第1季獲利表現亮眼，整體上是強勁的財報。展望後市，預期公司2026年至2027年獲利將持續成長，兩年內獲利有望翻倍以上，市場近期也可望再度掀起一波獲利預估上修潮。

大摩 雙鴻 台達電

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